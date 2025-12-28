Menü Kapat
TGRT Haber
Kepez Belediyespor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bugün TFF 2. Lig'de karşılaşacaklar

Batman Petrolspor bugün Kepez Belediyespor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Taraftartarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmaya saatler kala taraftarların gündeminde Kepez Belediyespor - Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları yer alıyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup puan tablosu belli oldu.

Kepez Belediyespor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bugün TFF 2. Lig'de karşılaşacaklar
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta mücadeleleri 2. günüyle birlikte devam ediyor. Günün ilk karşılaşması kapsamında Kepez Belediyespor ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakem kadrosu duyuruldu. Hakem kadrosunun duyurulmasının ardından Kepez Belediyespor - Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

Kepez Belediyespor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bugün TFF 2. Lig'de karşılaşacaklar

KEPEZ BELEDİYESPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak olan Kepez Belediyespor - Batman Petrolspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar Sıfır TV aracılığıyla şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

Ligde lider olan Batman Petrolspor bu sezon oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 39 puan toplayan Batman Petrolspor, Kepez Belediyespor'u deplasmanda yenerek 2. sırada olan Şanlıurfaspor ile olan farkı tekrardan 4'e çıkarmayı hedefliyor.

Kepez Belediyespor ise bu sezona iyi başlayamadı. 17 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Kepez Belediyespor ligde 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

Kepez Belediyespor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bugün TFF 2. Lig'de karşılaşacaklar

KEPEZ BELEDİYESPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Kepez Belediyespor - Batman Petrolspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 13.00'te başlayacak.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre ise karşılaşmayı hakem Doğukan Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılılarını ise Buğra Can Semercioğlu ve Mahir Selenga Mısır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Ahmet Resuloğlu olduğu açıklandı.

Kepez Belediyespor Batman Petrolspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bugün TFF 2. Lig'de karşılaşacaklar

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP PUAN TABLOSU

TFF 2. Lig Beyaz Grup güncel puan tablosu ise şöyle:

  1. Petrolspor - 39
  2. Şanlıurfaspor - 38
  3. Muğlaspor - 37
  4. Ankaraspor - 37
  5. İskenderun - 31
  6. Adana 1954 - 31
  7. İnegölspor - 30
  8. Elazığspor - 29
  9. Ankaragücü - 28
  10. Kastamonuspor - 27
  11. 24 Erzincanspor - 21
  12. Erbaaspor - 20
  13. Beyoğlu Yeni Çarşı - 19
  14. Karacabey Belediye - 15
  15. Beykoz Anadolu - 14
  16. KAraman FK - 13
  17. Bucaspor - 9
  18. Altınorda - 9
  19. KEpez Belediyespor - 9
