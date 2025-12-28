Start-Stop sistemi motoru bitiriyor mu? Yakıt tasarrufu mu yoksa sanayi tuzağı mı?

MARŞ MOTORUNUN ÖMRÜNÜ TÜKETİYOR MU?

Standart bir otomobilin marş motoru, ömrü boyunca yaklaşık 50.000 kez çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, normal bir kullanıcı için 10-15 yıllık bir süreye tekabül eder. Ancak Start-Stop sistemine sahip araçlarda, marş motoru günde yüzlerce kez çalışabilir. Üreticiler bu araçlar için "güçlendirilmiş" marş motorları kullansa da, fizik kuralları değişmez.

Her marş basma anı, dişliler arasında bir sürtünme ve elektrik sisteminde yüksek bir akım çekilmesi demektir. Sıkışık trafikte her 10 saniyede bir devreye giren marş motoru, aşırı ısınır ve kömürlerini çok daha hızlı tüketir. Start-Stop'lu bir aracın marş motoru arızalandığında, değişim maliyeti standart araçlara göre 3-4 kat daha pahalıdır.