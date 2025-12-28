Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Asgari ücret burada 264 bin TL! İşte işçilerin en fazla para aldığı ülke

Asgari ücretin en fazla olduğu İsviçre'de işçilere ödenen maaş ağızları açık bıraktı. İsviçre’de kanton bazlı uygulanan ücret sistemi, Cenevre’de dünyanın en yüksek asgari ücreti veriliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücret burada 264 bin TL! İşte işçilerin en fazla para aldığı ülke
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 11:39

İsviçre'nin Cenevre şehri, asgari ücretin dünyada en fazla olduğu ülke. Burada diğer ülkelerde olduğu gibi merkezi ve zorunlu bir asgari ücret sistemi yok. Ücretler, kanton yönetimler tarafından belirleniyor. Bu yüzden bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyor.

İsviçre'de ise en yüksek asgari ücretin olduğu bölge Cenevre. Burada saatlik ücret asgari olarak yaklaşık 25 İsviçre frangı seviyelerinde. Avrupa geneline bakınca bu ücret, en yüksek saatlik ücretler arasında.

Asgari ücret burada 264 bin TL! İşte işçilerin en fazla para aldığı ülke

BRÜT 264 BİN TL ASGARİ ÜCRET

Saatlik asgari ücret üzerinden hesaplandığında, bir işçinin aylık brüt geliri yaklaşık 4 bin 875 İsviçre frangına denk geliyor. Yani 264 bin TL asgari ücret alıyorlar. Cenevre’de bekar, çocuksuz ve kilise vergisine tabi olmayan bir çalışanın eline geçen net tutar yaklaşık 3 bin 850 İsviçre frangı yani yaklaşık 209 bin TL. Burada Vergi oranları, medeni durum, çocuk sayısı ve dini aidiyet gibi unsurlar net maaşı doğrudan etkiliyor.

Asgari ücret burada 264 bin TL! İşte işçilerin en fazla para aldığı ülke

Asgari ücretin en fazla olduğu ülke İsviçre'de yaşam maliyetleri de dünya ortalamasının üzerinde. Kira, sağlık, ulaşım ve gıda gibi harcamalar diğer ülkelere oranla daha fazla.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkler yaşamak için hangi ülkeyi tercih ediyor? İşte en çok Türk'ün yaşadığı yer
Boş şişeyi getir parayı kap! Yeni depozito sistemi yüz güldürdü
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.