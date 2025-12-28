Asgari ücret burada 264 bin TL! İşte işçilerin en fazla para aldığı ülke

İsviçre'nin Cenevre şehri, asgari ücretin dünyada en fazla olduğu ülke. Burada diğer ülkelerde olduğu gibi merkezi ve zorunlu bir asgari ücret sistemi yok. Ücretler, kanton yönetimler tarafından belirleniyor. Bu yüzden bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyor.

İsviçre'de ise en yüksek asgari ücretin olduğu bölge Cenevre. Burada saatlik ücret asgari olarak yaklaşık 25 İsviçre frangı seviyelerinde. Avrupa geneline bakınca bu ücret, en yüksek saatlik ücretler arasında.

BRÜT 264 BİN TL ASGARİ ÜCRET

Saatlik asgari ücret üzerinden hesaplandığında, bir işçinin aylık brüt geliri yaklaşık 4 bin 875 İsviçre frangına denk geliyor. Yani 264 bin TL asgari ücret alıyorlar. Cenevre’de bekar, çocuksuz ve kilise vergisine tabi olmayan bir çalışanın eline geçen net tutar yaklaşık 3 bin 850 İsviçre frangı yani yaklaşık 209 bin TL. Burada Vergi oranları, medeni durum, çocuk sayısı ve dini aidiyet gibi unsurlar net maaşı doğrudan etkiliyor.

Asgari ücretin en fazla olduğu ülke İsviçre'de yaşam maliyetleri de dünya ortalamasının üzerinde. Kira, sağlık, ulaşım ve gıda gibi harcamalar diğer ülkelere oranla daha fazla.