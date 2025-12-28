Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Boş şişeyi getir parayı kap! Yeni depozito sistemi yüz güldürdü

Avrupa ülkesi Almanya'da uygulamaya geçen yeni depozito sistemi herkesi memnun etti. Artık şampuan ya da kozmetik ürünlerinin boş şişelerini markete getirenler karşılığında para alacak.

Boş şişeyi getir parayı kap! Yeni depozito sistemi yüz güldürdü
Geri dönüşüm açısından devrim gibi bir uygulama Almanya'nın Kaufland marketlerinde devreye girdi. Yeni depozito sisteminin şimdilik Kaufland'de testi yapılıyor, zamanla birçok bölgeye yayılabilir. Artık boş şampuan ya da kozmetik şişeleri, market zincirine getirildiğinde insanlar karşılığında para alacak.

Bu uygulama duyuruldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandı. Binlerce kişi, bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi. Uygulama, mevcut depozito anlayışını genişletmeyi amaçlıyor.

Boş şişeyi getir parayı kap! Yeni depozito sistemi yüz güldürdü

BOŞ ŞİŞELER KARŞILIĞINDA PARA VERİLİYOR

İçecek kutuları ve şişelerin yanı sıra süt ürünlerinin ambalajını da depozito kapsamına alan market yeni hamlesiyle herkesin takdirini topladı. İlk olarak insanların ne kadar şişe getirdiği ölçüldü ardından durumdan memnun kalınması üzerine yeni adımlar atıldı.

Boş şişeyi getir parayı kap! Yeni depozito sistemi yüz güldürdü

Şimdilik test aşamasında bu yeni depozito ürünleri olan şampuan ve kozmetik şişeleri için müşterilere 29 cent veriliyor. Bu projeyle beraber geri dönüşümün de artacağı düşünülüyor.

Toplanan ambalajların temizlenip yeniden doldurulması planlanıyor. Test süreci boyunca sistemin ekonomik açıdan ne kadar verimli olduğu analiz edilecek.

#Dünya
