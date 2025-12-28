Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Halk plajlarına rekor ilgi! 3 milyondan fazla vatandaş denizin tadını ücretsiz çıkardı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Halk Plajları, 2025 yılında da Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Halk plajlarımızla denizi herkes için erişilebilir kılıyor, çevreyle uyumlu bir turizm anlayışını yaygınlaştırıyoruz” diyerek, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajları aracılığıyla denize erişim sağladığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 11:28

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla yalnızca hizmet üretmekle kalmadı, kalıcı izler bıraktı. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri olan Halk Plajları, yıl boyunca milyonlarca vatandaşı ücretsiz ve nitelikli sahillerle buluşturdu.

Halk plajlarına rekor ilgi! 3 milyondan fazla vatandaş denizin tadını ücretsiz çıkardı

MİLYONLAR DENİZE ULAŞTI

Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarından faydalandı. Türkiye genelinde hizmet veren 19 halk plajı, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi gördü. Ücretsiz giriş, çevreye duyarlı altyapı ve erişilebilirlik, halk plajlarının öne çıkan unsurları oldu.

Halk plajlarına rekor ilgi! 3 milyondan fazla vatandaş denizin tadını ücretsiz çıkardı

YENİ PLAJLAR HİZMETE AÇILDI

2025 yılı içinde iki yeni halk plajı daha vatandaşların kullanımına sunuldu.
Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı ile Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, yaz sezonunda bölge halkı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Halk plajlarına rekor ilgi! 3 milyondan fazla vatandaş denizin tadını ücretsiz çıkardı

MEVCUT TESİSLERDE KAPASİTE ARTIŞI

Öte yandan Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajı’nda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve hizmet üniteleri artırıldı. Böylece hem kullanıcı konforu yükseltildi hem de çevreyle uyumlu kullanım güçlendirildi.

Halk plajlarına rekor ilgi! 3 milyondan fazla vatandaş denizin tadını ücretsiz çıkardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otelin havuz suyu halk plajına aktı: Numune alındı!
Halk plajına şezlong atıp işgal ettiler! Para toplayanlar kavga çıkardı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.