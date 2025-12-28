Para transferinde yeni dönem: Son gün 31 Aralık! Dikkat çeken yeni limit detayı

Kategoriler
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi amacıyla yeni bir çalışma hazırladı.
MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. İşte para transferi yapan herkesi ilgilendiren o düzenlemenin detayları...
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı yeni düzenleme, para transferlerinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek uygulamayla birlikte yüksek tutarlı işlemler artık sadece tek tuşla yapılamayacak, kaynağı ve amacı net biçimde açıklanacak.
Yeni düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde işlemin nereden kaynaklandığı ve hangi amaçla yapıldığı beyan edilecek. Gerekli görülen durumlarda bu beyanın belgeyle desteklenmesi de istenecek..
TUTAR BÜYÜDÜKÇE YÜKÜMLÜLÜK ARTIYOR
İşlem tutarı yükseldikçe istenecek bilgi ve belgelerin kapsamı da genişleyecek. Özellikle 20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde tapu kaydı, noter belgesi, fatura gibi “dayanak belgeler” zorunlu hale gelecek. Belge sunmayan kişiler bu tutarlarda işlem gerçekleştiremeyecek.
Düzenleme bankalara da önemli sorumluluklar yüklüyor. Bankalar, açıklaması yapılmamış ya da gerekli belgeleri tamamlanmamış transferleri gerçekleştirmeyecek. MASAK ise toplanan bilgi ve belgeleri inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek.
TRANSFER NEDENİ SEÇENEKLERLE SINIRLANDIRILACAK
Türkiye’nin haberine göre MASAK, para transferi sırasında seçilebilecek işlem nedenlerini de standart hale getirdi. Kullanıcılar, para gönderirken şu başlıklardan birini seçecek:
GEREKÇE AYRINTILI ANLATILACAK
Gayrimenkul alım ödemesi
Motorlu taşıt ödemesi
Borç verme veya borç ödeme
Hediye, bağış veya yardım
Vergi ya da harç ödemesi
Danışmanlık, sağlık, sigorta, avukatlık gibi hizmet ödemeleri
Kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları
Listede yer almayan bir işlem için “diğer” seçeneği işaretlenecek. Kullanıcıdan en az 20 karakterlik bir açıklama yazması istenecek. Böylece para transferlerinin gerekçesi daha ayrıntılı şekilde kayıt altına alınacak.