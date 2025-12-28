KIZILELMA'dan dünyada bir ilk!

Dünya havacılık tarihinde ilklere imza atmaya devam eden Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı bir başarıya daha ulaştı. KIZILELMA, akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik gerçekleştirilen test uçuşunu başarıyla tamamladı. KIZILELMA’nın PT3 ve PT5 numaralı prototipleri, akıllı filo algoritmaları eşliğinde otonom muharebe pilotuyla kol uçuşu gerçekleştirdi. Böylelikle dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı, otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.