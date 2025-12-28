Bugün zincir marketler kapalı mı? 28 Aralık Pazar BİM, A101, ŞOK, File çalışma durumu

BİM, A101, ŞOK, File bugün kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun bir süredir ülkemizde zincir marketlerin pazar günleri kapalı olacağına yönelik iddialar ortaya atılıyordu. Türkiye ESnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliği ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından geçtiğimiz günlerde "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" adlı çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayın ardından yapılan açıklamalara göre zincir market temsilcileri pazar günü tatil olması yönünde ortak karar aldı. Yapılan açıklamanın ardından ise vatandaşlar tarafından bugün zincir marketler kapalı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

BUGÜN ZİNCİR MARKETLER KAPALI MI 28 ARALIK?

TPF tarafından gerçekleştirilen çalıştayda pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması kararı alındı. Ancak henüz Ticaret Bakanlığı tarafından kararla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda 28 Aralık 2025 Pazar günü zincir marketler vatandaşlara normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

BİM, A101, ŞOK, FİLE BUGÜN KAPALI MI, ÇALIŞMA SAATLERİ 28 ARALIK?

BİM, A101, ŞOK ve File marketler bugün normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. BİM, A101, ŞOK ve File haftanın 7 günü boyunca açık oluyor. TPF tarafından alınan kararın Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından ise artık pazar günleri zincir marketler kapalı olacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek onaya kadar BİM, A101, ŞOK ve File marketler saat 09.00-21.00'a kadar açık olacak. Bölgeden bölgeye zincir marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.