Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün zincir marketler kapalı mı? 28 Aralık Pazar BİM, A101, ŞOK, File çalışma durumu

Bugün marketler kapalı mı sorusu gündeme geldi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen çalıştayda pazar günü zincir marketlerin kapatılma kararı alındığı duyuruldu. Alınan kararın ardından vatandaşlar tarafından 28 Aralık Pazar BİM, A101, ŞOK, File bugün açık mı, kapalı mı, çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün zincir marketler kapalı mı? 28 Aralık Pazar BİM, A101, ŞOK, File çalışma durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 11:34

BİM, A101, ŞOK, File bugün kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Uzun bir süredir ülkemizde zincir marketlerin pazar günleri kapalı olacağına yönelik iddialar ortaya atılıyordu. Türkiye ESnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliği ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından geçtiğimiz günlerde "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" adlı çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayın ardından yapılan açıklamalara göre zincir market temsilcileri pazar günü tatil olması yönünde ortak karar aldı. Yapılan açıklamanın ardından ise vatandaşlar tarafından bugün zincir marketler kapalı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Bugün zincir marketler kapalı mı? 28 Aralık Pazar BİM, A101, ŞOK, File çalışma durumu

BUGÜN ZİNCİR MARKETLER KAPALI MI 28 ARALIK?

TPF tarafından gerçekleştirilen çalıştayda pazar günleri zincir marketlerin kapalı olması kararı alındı. Ancak henüz Ticaret Bakanlığı tarafından kararla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda 28 Aralık 2025 Pazar günü zincir marketler vatandaşlara normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

Bugün zincir marketler kapalı mı? 28 Aralık Pazar BİM, A101, ŞOK, File çalışma durumu

BİM, A101, ŞOK, FİLE BUGÜN KAPALI MI, ÇALIŞMA SAATLERİ 28 ARALIK?

BİM, A101, ŞOK ve File marketler bugün normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. BİM, A101, ŞOK ve File haftanın 7 günü boyunca açık oluyor. TPF tarafından alınan kararın Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından ise artık pazar günleri zincir marketler kapalı olacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek onaya kadar BİM, A101, ŞOK ve File marketler saat 09.00-21.00'a kadar açık olacak. Bölgeden bölgeye zincir marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.