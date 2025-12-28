Galatasaray iki dünya yıldızının peşinde! Tüm şartlar zorlanacak

Kategoriler
Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar üst düzey bir savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın listesine giren ilk isim ise Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger oldu. 32 yaşındaki Rüdiger için sarı-kırmızılıların tüm şartlarını zorlamaya hazır olduğu belirtildi.
Rüdiger transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı Galatasaray'ın bir B planını olduğunu da ortaya çıktı. Chelsea'de kadro dışı bırakılarak rezerv takıma gönderilen Axel Disasi'nin alternatif isim olarak öne çıktığı öğrenildi. Maaş yükünden kurtulmak isteyen İngiliz ekibinin, 27 yaşındaki Fransız savunmacı için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.