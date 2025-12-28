Menü Kapat
Galatasaray iki dünya yıldızının peşinde! Tüm şartlar zorlanacak

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Galatasaray, ara transfer döneminde iki dünya yıldızını listesine aldı. Sarı-kırmızılılar transfer için tüm şartları zorlamaya hazır. İşte detaylar...

Galatasaray iki dünya yıldızının peşinde! Tüm şartlar zorlanacak
28.12.2025
Sabah
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 11:14

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar üst düzey bir savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray iki dünya yıldızının peşinde! Tüm şartlar zorlanacak

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Galatasaray'ın listesine giren ilk isim ise Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger oldu. 32 yaşındaki Rüdiger için sarı-kırmızılıların tüm şartlarını zorlamaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray iki dünya yıldızının peşinde! Tüm şartlar zorlanacak

ANTONIO OLMAZSA DISASI VAR

Rüdiger transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı Galatasaray'ın bir B planını olduğunu da ortaya çıktı. Chelsea'de kadro dışı bırakılarak rezerv takıma gönderilen Axel Disasi'nin alternatif isim olarak öne çıktığı öğrenildi. Maaş yükünden kurtulmak isteyen İngiliz ekibinin, 27 yaşındaki Fransız savunmacı için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

