İstanbul'un göbeğinde skandal görüntüler! Düğün magandası trafikte görüntülendi!

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda bulunan bir kişi aracın camından elindeki silahla havaya defalarca ateş açtı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam yaşanan olayın Arnavutköy Çevreyolu Sultangazi istikameti, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldiği öğrenildi. Trafiği yavaşlatarak ilerleyen bir araç içerisindeki bir kişi elini camdan dışarı uzatarak silahla havaya ateş açtı. Silah sesleriyle birlikte panik yaşayan sürücüler duruma tepki gösterirken, konvoydaki diğer araçların da zikzak yaparak ilerlediği, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. Polis ekiplerinin görüntüler üzerine kimliği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.