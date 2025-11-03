Maganda rahat durmadı! Drift atıp kaza yaptı

Kategoriler
Bursa'da trafik magandası akan trafikte drift atmaya kalkıştı. Yüksek hızda giden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki motosiklete çarptı.
Sürücünün o anları güvenlik kamerasına yansırken, kaza esnasında korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Trafik magandası olay yerinden kaçarken, polis sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki işletmede bulunan bir çalışan neye uğradığını şaşırıp içeri kaçtı. O anlar panik yaşanan işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.