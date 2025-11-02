Kaza değil cinayet! Yaya yolundaki yaşlı adamı metrelerce uzağa uçurdu

İzmir Konak'ta meydana gelen kaza görüntüleri kan dondurdu! Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Doğan'a, 35 yaşındaki Mahmut Semih T.'nin kullandığı motosiklet çarptı.

METRELERCE HAVAYA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Doğan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Mehmet Doğan hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.