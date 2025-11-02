Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Kaza değil cinayet! Yaya yolundaki yaşlı adamı metrelerce uzağa uçurdu

İzmir'de meydana gelen kaza görüntüleri kan dondurdu. Konak'ta yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Mehmet Doğan motosikletin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan yaşlı adam kurtarılamadı.

02.11.2025
saat ikonu 11:23
02.11.2025
saat ikonu 11:25

'ta meydana gelen görüntüleri kan dondurdu! Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Doğan'a, 35 yaşındaki Mahmut Semih T.'nin kullandığı motosiklet çarptı.

Kaza değil cinayet! Yaya yolundaki yaşlı adamı metrelerce uzağa uçurdu

METRELERCE HAVAYA UÇTU

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Doğan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Mehmet Doğan hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza değil cinayet! Yaya yolundaki yaşlı adamı metrelerce uzağa uçurdu

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

