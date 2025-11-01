Menü Kapat
19°
 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Andre Onana'dan galibiyet çıkışı: "Kazanmak için gelmiştik"

Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0'lık beraberliği sonrasında röportajlar gelmeye devam ediyor. Esasen ise Trabzonsporlu Andre Onana, Wagner Pina ve Arseniy Batagov; zorlu karşılaşmanın ardından camiaya olumlu mesajlar verdi.

Trabzonspor'da Andre Onana'dan galibiyet çıkışı:
01.11.2025
01.11.2025
Trabzonspor'da Galatasaray beraberliğinin analizleri yapıldı. Karadeniz devinin yıldız isimleri, kritik maçı değerlendirdi.

Trabzonspor'da Andre Onana'dan galibiyet çıkışı: "Kazanmak için gelmiştik"

TRABZONSPOR'DA ANDRE ONANA'DAN GALİBİYET VURGUSU

"Kendi adımıza iyi bir maçtı. Bu 1 puan bize moral verecek, gelişmek için enerji katacak. Önemli bir rakibe karşı oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes inanılmaz mücadele etti. Çok iyi oynayabileceğimizi de gösterdik. Rakiplerimize şunu gösterdik; biz takım olarak iyi oynuyoruz. Bizim adımıza bu önemliydi. Geliş amacımız kazanmaktı. Her zaman kazanmak istiyoruz. Bugün kazanamadık belki ama bu 1 puan gelecek adına önemli kazanımlar getirecek."

Trabzonspor'da Andre Onana'dan galibiyet çıkışı: "Kazanmak için gelmiştik"

WAGNER PINA'DAN DENGE UNSURU

"Ben aslında iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Onlar da iyi maç çıkardı. 3 puan her iki tarafa da gidebilirdi, şaşırtmazdı. Biz iyi mücadele verdik. Bizim hedefimiz şampiyonluk yarışı vermek. Böyle devam edersek bu yarışın içerisinde olacağız."

Trabzonspor'da Andre Onana'dan galibiyet çıkışı: "Kazanmak için gelmiştik"

ARSENIY BATAGOV DA 'MÜCADELE' DEDİ

"Bugün takım olarak iyi bir maç çıkardık. Herkes yüzde yüzünü verdi. Deplasmanda Galatasaray ile oynadık, kolay değil. Gerçekten iyi ve ünlü oyunculardan kurulu bir rakip ama biz çok iyi mücadele verdik."

ANDRE ONANA'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız eldivenin güncel piyasa değeri, 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
