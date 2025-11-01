Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem sözleri!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç analizi geldi. Halihazırdaki süreçleri de yorumlayan Okan Buruk, hakem konusunda ise kritik detaylar verdi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN BECERİ MESAJI

"Maça belki çok iyi başlamadık ama devamında daha iyiydik. Özellikle ikinci yarıda tamamen oyunu aldık. Bazen geçişlerden tehlikeler yaşadık. Bu istatistiklerle daha net gol pozisyonu olması gerekiyordu. Beceri eksikliği vardı. Çünkü hücuma çok rahat gittik. Bugün gol beklentisini rakibimizden daha yüksek tuttuk. Duran topları daha iyi kullanabilirdik. Mücadele yüksekti. Rakimiz de fiziksel olarak iyi bir takım. Bunu söyleyemek lazım. Ürettik ama beceri eksikliğimiz vardı. Belki golü bulsaydık o rahatlığı biraz daha ortaya koyabilirdik."

HAKEM YÖNETİMİ HAKKINDA

"Maçın içerisinde hakem yönetimine kötü diyemeyiz. İki takımın da memnun olmadığı birçok pozisyon oldu ama yönetimine bir şey diyemem. Maç çok durmasına rağmen oyunun sonunda yeterli süre eklenmedi. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar."

ŞAMPİYONLAR LİGİ HESAPLARI

"İlkay ve Davinson gibi önemli eksiklerimiz vardı. Bir sonraki maçta kadro olarak daha kalabalık olacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Üst üste oynuyoruz. Burada da bir sonraki mücadeleye en diri şekilde oyuncularımı hazırlamam gerekiyor. Her maçı kazanmayınca çok üzülüyoruz. Kazanmaya alışkın bir takımız ama çok üzülmeden bir sonraki Avrupa etabına hazırlanmamız gerekiyor."