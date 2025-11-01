Galatasaray'ın Trabzonspor maçında sürpriz misafir!

Kategoriler
İstanbul
Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken, Dries Mertens de eski takımını desteklemeye geldi. Hollandalı sporcu, oğlu Ciro ile birlikte üçlü çektirdi.
https://x.com/beINSPORTS_TR/status/1984665772665245826
Galatasaray'daki başarılı dönemlerinin ardından futbolu bırakan Dries Mertens, sarı kırmızılı takıma yeniden 'merhaba' dedi. Esasen ise eski futbolcu, taraftarların çok sevdiği oğlu Ciro'yu da yine stadyuma getirdi.
https://x.com/beINSPORTS_TR/status/1984664395146772945
Galatasaray'da toplam 136 maça çıkan Dries Mertens, 25 gol ile 44 asistlik katkı sağlamıştı.