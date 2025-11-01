Galatasaray'ın Trabzonspor maçında sürpriz misafir!

Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken, Dries Mertens de eski takımını desteklemeye geldi. Hollandalı sporcu, oğlu Ciro ile birlikte üçlü çektirdi.

DRIES MERTENS YENİDEN İSTANBUL'DA

Galatasaray'daki başarılı dönemlerinin ardından futbolu bırakan Dries Mertens, sarı kırmızılı takıma yeniden 'merhaba' dedi. Esasen ise eski futbolcu, taraftarların çok sevdiği oğlu Ciro'yu da yine stadyuma getirdi.

DRIES MERTENS VE GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da toplam 136 maça çıkan Dries Mertens, 25 gol ile 44 asistlik katkı sağlamıştı.