Volkan Demirel ilk maçında kaybetti: Göztepe'den tek gollü zafer!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. Ev sahibinin tek sayısı, 45+1'de Juan Santos'tan geldi. Diğer tarafta ise Volkan Demirel, Ankara temsilcisindeki ilk karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok.

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Miroshi, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk.90+3 İsmail Köybaşı), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk.55 Olaitan), Janderson (Dk.90+3 Sabra), Juan ((Dk.81 Ahmed Ildız).

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek (Dk.70 Abdurrahim Dursun), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürbüz (Dk.70 Onyekuru), Koita (Dk.80 Metehan Mimaroğlu), Tongya (Dk.80 Samed Onur), Niang.

Gol: Dk. 45+1 Juan (Göztepe).

Sarı kart: Dk.82 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği).