Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!

Fenerbahçe ve Anderson Talisca arasındaki sözleşmenin son aylarına girilmişken, sarı lacivertli yönetimden nihai karar çıktı. Esasen ise Fenerbahçe, Anderson Talisca için iki ihtimalli bir süreç tasarladı.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin yüksek maaşlı bir sözleşme ile Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Süper Lig'e geldikten sonra uzun süre form yakalayamamıştı! Ardından ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde de beklenen katkıyı veremeyen Anderson Talisca, camiada soru işaretlerine sebep olmuş ve böylesine bir mali yüke değmediği söylemleri gündeme gelmişti. En nihayetinde ise Fenerbahçe yönetimi, Anderson Talisca dönemine noktayı koydu.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA İÇİN AYRILIK SENARYOLARI

Fenerbahçe, Anderson Talisca için iki ihtimalden oluşan bir veda süreci planladı! İlk olarak ara transferde Anderson Talisca'ya gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen yönetim, uygun bir bonservisi hızlıca kabul etmeyi düşünüyor. Diğer seçenek olarak ise Anderson Talisca'ya yeni kontrat önerilmemesi ve yaz döneminde sona erecek sözleşmesiyle serbest bırakılması kararlaştırıldı.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 38 maça çıkan Anderson Talisca, 18 gol ve 3 asistlik katkısıyla yaşananlara tezat şekilde dikkat çekmiş ama oyundaki dinamikler açısından sınıfta kalmıştı.

FENERBAHÇELİ ANDERSON TALISCA İÇİN ÖNDER ÖZEN DE ÇARPICI BİR TESPİT YAPMIŞTI

Anderson Talisca ve Fenerbahçe birlikteliğini yorumlayan Önder Özen; Brezilyalı yıldızın oyun tarzının hep aynı olduğunu ama ilerleyen yaş ve Suudi Arabistan dönemiyle birlikte, eskiye göre çok daha temposuz olabileceğini anlatmıştı.