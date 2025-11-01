Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca vedası için geri sayım başladı. Fenerbahçe yönetimi, an itibarıyla Anderson Talisca için iki seçenek belirledi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!
01.11.2025
01.11.2025
ve arasındaki sözleşmenin son aylarına girilmişken, sarı lacivertli yönetimden nihai karar çıktı. Esasen ise Fenerbahçe, Anderson Talisca için iki ihtimalli bir süreç tasarladı.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin yüksek maaşlı bir ile Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, 'e geldikten sonra uzun süre form yakalayamamıştı! Ardından ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesinde de beklenen katkıyı veremeyen Anderson Talisca, camiada soru işaretlerine sebep olmuş ve böylesine bir mali yüke değmediği söylemleri gündeme gelmişti. En nihayetinde ise Fenerbahçe yönetimi, Anderson Talisca dönemine noktayı koydu.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA İÇİN AYRILIK SENARYOLARI

Fenerbahçe, Anderson Talisca için iki ihtimalden oluşan bir veda süreci planladı! İlk olarak ara transferde Anderson Talisca'ya gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen yönetim, uygun bir bonservisi hızlıca kabul etmeyi düşünüyor. Diğer seçenek olarak ise Anderson Talisca'ya yeni kontrat önerilmemesi ve yaz döneminde sona erecek sözleşmesiyle serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplamda 38 maça çıkan Anderson Talisca, 18 gol ve 3 asistlik katkısıyla yaşananlara tezat şekilde dikkat çekmiş ama oyundaki dinamikler açısından sınıfta kalmıştı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!

FENERBAHÇELİ ANDERSON TALISCA İÇİN ÖNDER ÖZEN DE ÇARPICI BİR TESPİT YAPMIŞTI

Anderson Talisca ve Fenerbahçe birlikteliğini yorumlayan Önder Özen; Brezilyalı yıldızın oyun tarzının hep aynı olduğunu ama ilerleyen yaş ve Suudi Arabistan dönemiyle birlikte, eskiye göre çok daha temposuz olabileceğini anlatmıştı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: İki seçenek var!

Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA İLE KİMLER İLGİLENİYOR?
Yıldız hücumcu, geçtiğimiz haftalarda ülkesine dönmek istediğini söylemiş ve Brezilya basınında da bu yönde haberler çıkmıştı.
