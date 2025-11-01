Alexander Sörloth resti çekti!

Alexander Sörloth ve Atletico Madrid arasında yeni bir süreç başladı. Norveçli yıldız, 2026 Dünya Kupası'nı da gözeterek diğer ihtimalleri değerlendirmeye olumlu yaklaştı.

ALEXANDER SORLOTH VE TRANSFER PAZARI

Süper Lig devleriyle çok sık anılan Alexander Sörloth; an itibarıyla Fenerbahçe ve Newcastle United tarafından yakından takip ediliyor! İlave olarak da bu süreçte; düzenli forma giyeceği bir ekibe imza atması beklenen Alexander Sörloth'un, sürpriz bir anlaşma yapabileceği gündemde tutuluyor.

463 DAKİKA

Forma süresinden memnun olmayan yıldız golcü, bu sezon Atletico Madrid ile sadece 463 dakika sahada olmuş ve 2 gollük katkı sağlamıştı.