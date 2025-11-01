Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Güney Amerika hamlesi: Kritik yatırım!

Fenerbahçe'de Güney Amerika projesi devreye sokuldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç döneminde başlatılan 20 yaş altı futbolcular sürecinin ilerletilmesini istedi.

Fenerbahçe'den Güney Amerika hamlesi: Kritik yatırım!
Fenerbahçe'den farklı bir yapılanma planlaması geldi. Esasen ise Süper Lig devi, bundan sonraki süreç için yeni rota olarak Güney Amerika'yı belirledi.

Fenerbahçe'den Güney Amerika hamlesi: Kritik yatırım!

FENERBAHÇE'DE GÜNEY AMERİKA YATIRIMI

Güney Amerika'daki genç yetenekler özelinde 'al-parlat-sat' politikasını hayata geçirmek isteyen Fenerbahçe, kritik hamle için ilk adımı Ali Koç döneminde atmıştı! An itibarıyla ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ali Koç'un başlattığı projeyi büyütmeye karar verdi ve sarı lacivertliler adına önemli bir süreç tasarladı. Zira Fenerbahçe'nin, bundan sonraki dönemde Güney Amerika'da daha çok sahaya inmesi ve potansiyeliyle dikkat çeken genç futbolcuları keşfetmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Güney Amerika hamlesi: Kritik yatırım!

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ OYUNCU SATIŞLARIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, sportif eleştirilerin en dışında oyuncu yatırımlarıyla ayrıca değerlendirilmiş ve övgüler almıştı. Ali Koç zamanlarında Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Kim Min-Jae gibi pek çok kârlı hamleler gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe'den Güney Amerika hamlesi: Kritik yatırım!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Süper Lig devi, an itibarıyla 291.8 milyon Euroluk yatırıma sahip durumda.
