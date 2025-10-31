Süper Lig'de Romelu Lukaku kritiği: Fırsat transferi!

Fenerbahçe'nin yıldız forvet çalışmaları hız kazandı. Esasen ise Süper Lig devi, fırsat transferi olarak Romelu Lukaku'yu gözetmeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE ROMELU LUKAKU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin Artem Dovbyk ve Kaio Jorge seçeneklerine şimdi de Napolili Romelu Lukaku eklendi. Sakatlığı sebebiyle yeni sezonda forma giyemeyen Romelu Lukaku'nun son durumunu araştıran Fenerbahçe, Napoli'nin 32 yaşındaki yıldız için alabileceği ayrılık kararını beklemeye geçti.

ROMELU LUKAKU'NUN KONTRATI DEVAM EDİYOR

Napoli'nin 2024 yazında 30 milyon Euro bonservisle Chelsea'den transfer ettiği Romelu Lukaku'nun, son şampiyon ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ROMELU LUKAKU VE PERFORMANSI

Napoli ile geçen sezon iyi bir performans gösteren ve Serie A şampiyonluğunda başroldeki isimlerden olan Romelu Lukaku, Çizme ekibiyle toplamda 38 maça çıkmış ve 14 gol ile 11 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.