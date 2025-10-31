Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Süper Lig'de Romelu Lukaku kritiği: Fırsat transferi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için Romelu Lukaku kritiği başladı. Halihazırda yeni bir golcü arayan Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu da transfer listesine ekledi.

Süper Lig'de Romelu Lukaku kritiği: Fırsat transferi!
Burak Ayaydın
31.10.2025
31.10.2025
'nin yıldız forvet çalışmaları hız kazandı. Esasen ise Süper Lig devi, fırsat transferi olarak Romelu Lukaku'yu gözetmeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE ROMELU LUKAKU SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin Artem Dovbyk ve Kaio Jorge seçeneklerine şimdi de Napolili Romelu Lukaku eklendi. Sakatlığı sebebiyle yeni sezonda forma giyemeyen Romelu Lukaku'nun son durumunu araştıran Fenerbahçe, 'nin 32 yaşındaki yıldız için alabileceği ayrılık kararını beklemeye geçti.

Süper Lig'de Romelu Lukaku kritiği: Fırsat transferi!

ROMELU LUKAKU'NUN KONTRATI DEVAM EDİYOR

Napoli'nin 2024 yazında 30 milyon Euro bonservisle Chelsea'den ettiği Romelu Lukaku'nun, son şampiyon ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig'de Romelu Lukaku kritiği: Fırsat transferi!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ROMELU LUKAKU VE PERFORMANSI

Napoli ile geçen sezon iyi bir performans gösteren ve şampiyonluğunda başroldeki isimlerden olan Romelu Lukaku, Çizme ekibiyle toplamda 38 maça çıkmış ve 14 gol ile 11 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Süper Lig'de Romelu Lukaku kritiği: Fırsat transferi!

ROMELU LUKAKU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız hücumcunun güncel piyasa değeri, 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
#Futbol
#transfer
#serie a
#Napoli
#Fenerbahçe
#Romelu Lukaku
#Spor
