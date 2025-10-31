Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Kylian Mbappe Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı!

Real Madrid formasıyla geçen sezon La Liga'da 31 gol atan Kylian Mbappe, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü teslim aldı. Yetenekli golcü, Viktor Gyökeres ve Mohamed Salah gibi isimleri geride bıraktı.

Kylian Mbappe Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı!
Burak Ayaydın
31.10.2025
31.10.2025
Santiago Bernabeu Stadı'nda Kylian Mbappe için ödül töreni düzenlendi. Fransız yıldız, European Sports Media (ESM) tarafından verilen ödülü aldı ve hislerinden bahsetti.

Kylian Mbappe Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı!

REAL MADRIDLİ KYLIAN MBAPPE'DEN ÖDÜL SÖZLERİ

Mbappe; ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Benim için önemli bir ödül, ilk kez kazandım ve anlamı büyük. Her zaman bana yardım ettiği için kulübüme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmek çocukluğumun rüyasıydı ve bunu başardım. Büyük bir gün. Ama en önemlisi takımın başarısı. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve şampiyonluklar kazanırız. Takım, taraftar, kulüp olmadan; bu ödüller kazanılmaz." dedi.

Kylian Mbappe Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı!

KYLIAN MBAPPE EN ÇOK GOL ATAN OLMAMASINA RAĞMEN ÖDÜLÜ KAZANDI!

Yıldız hücumcu, Avrupa'nın en büyük ilk beş liginden biri olan La Liga'da gösterdiği performansla Altın Ayakkabı sıralamasında 62 puan toplayarak, İsveçli Viktor Gyökeres'i ( Sporting Lizbon ile Portekiz Liginde 39 gol - 58,5 puan) ve Mohamed Salah'ı (Liverpool ile İngiltere Liginde 29 gol - 58 puan) geride bıraktı.

Sıkça Sorulan Sorular

LA LIGA'NIN GEÇEN SEZONUNDA GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ KİMDİ?
Kylian Mbappe'yi takip eden Robert Lewandowski, 27 gol ile ikinci sıraya yerleşmişti.
