Kylian Mbappe Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı!

Santiago Bernabeu Stadı'nda Kylian Mbappe için ödül töreni düzenlendi. Fransız yıldız, European Sports Media (ESM) tarafından verilen ödülü aldı ve hislerinden bahsetti.

REAL MADRIDLİ KYLIAN MBAPPE'DEN ÖDÜL SÖZLERİ

Mbappe; ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Benim için önemli bir ödül, ilk kez kazandım ve anlamı büyük. Her zaman bana yardım ettiği için kulübüme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmek çocukluğumun rüyasıydı ve bunu başardım. Büyük bir gün. Ama en önemlisi takımın başarısı. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve şampiyonluklar kazanırız. Takım, taraftar, kulüp olmadan; bu ödüller kazanılmaz." dedi.

KYLIAN MBAPPE EN ÇOK GOL ATAN OLMAMASINA RAĞMEN ÖDÜLÜ KAZANDI!

Yıldız hücumcu, Avrupa'nın en büyük ilk beş liginden biri olan La Liga'da gösterdiği performansla Altın Ayakkabı sıralamasında 62 puan toplayarak, İsveçli Viktor Gyökeres'i ( Sporting Lizbon ile Portekiz Liginde 39 gol - 58,5 puan) ve Mohamed Salah'ı (Liverpool ile İngiltere Liginde 29 gol - 58 puan) geride bıraktı.