Lionel Messi transfer olmak istedi ama kabul etmediler!

Mahd Yetenek Geliştirme Akademisi’nin CEO’su Abdullah Hammad'ın verdiği bilgiye göre; Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a transferi, hükümet tarafından reddedildi. Esasen ise Suudi basınına konuşan Hammad, "Messi’nin ekibi, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası sırasında benimle iletişime geçti. Dört ay boyunca burada oynamak istiyordu. Amerika Ligi o dönemde tatildeydi ve o da FIFA 2026 Dünya Kupası’na hazırlanmak istiyordu." dedi.

BAKAN VETO ETTİ!

Bu teklifi yetkili birime aktardığını söyleyen Hammad, "Teklifi bizzat bakana ilettim ancak kabul etmedi. Messi sadece dört aylığına mı gelecekmiş? Asla. Konu kesin bir şekilde kapatıldı. Suudi Ligi bir antrenman kampı değildir." sözlerini sarf etti.

LIONEL MESSI'DEN HENÜZ CEVAP GELMEDİ

Suudi Arabistan yetkililerinden gelen açıklamalara, Lionel Messi tarafından henüz bir cevap verilmedi.