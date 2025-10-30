Fenerbahçe'de dev ayrılık: Atletico Madrid ve Marsilya'dan sonra Brighton da devrede!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in son dönemdeki yükselişi, Avrupa pazarının da dikkatini çekti. Daha önce Atletico Madrid ve Marsilya tarafından transfer edilmek istenen İsmail Yüksek, şimdi de Premier Lig ekibi Brighton'ın radarına takıldı.

FENERBAHÇELİ İSMAİL YÜKSEK'TE TRANSFER KRİTİĞİ

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'deki performansını yakından takip eden Brighton, sürpriz transfer için bilgi toplamaya da başladı! Esasen ise İngiliz ekibinin, ara transfer döneminde İsmail Yüksek için resmi teklif yapması ve süreci ilerletmesi bekleniyor.

İSMAİL YÜKSEK'İN SAKATLIĞI FENERBAHÇE'DE KALMASINI SAĞLAMIŞTI

Fenerbahçe'deki çıkış döneminde Atletico Madrid ve Marsilya gibi ekiplerce istenen milli orta saha, sakatlık yaşaması sebebiyle transfer olmamış ve kariyerine Süper Lig devinde devam etmişti.

FENERBAHÇE'DE FERDİ KADIOĞLU'NDAN SONRA İSMAİL YÜKSEK TRANSFERİ

Brighton, Ferdi Kadıoğlu sonrasında İsmail Yüksek için de Fenerbahçe ile pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor. İlave olarak da mavi beyazlılar, Ferdi Kadıoğlu transferi için Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro bonservis ödemiş ve sarı lacivertliler adına rekora sebep olmuşlardı.

İSMAİL YÜKSEK VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jose Mourinho sonrasında yeniden yükselişe geçen İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla toplamda 123 maça çıkmış ve 2 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.