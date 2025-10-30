Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!

Enes Ünal için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Enes Ünal'ın eski takımı Getafe, yıldız golcüyü yeniden gündemine aldı.

Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!
Burak Ayaydın
30.10.2025
30.10.2025
'ın sakatlıktan dönmesinin ardından hızlıca devreye girdi. Enes Ünal'ın İspanya'daki performansından çok memnun olan Getafe, ile kiralık bir anlaşma için hazırlıklara başladı.

ENES ÜNAL'A TRANSFERDE GETAFE SÜRPRİZİ

Enes Ünal'ın geçmiş yıllardaki Getafe performansından çok memnun olan La Liga ekibi, yetenekli forveti tekrar etmeye karar verdi! Esasen ise Getafe'nin, 16.5 milyon Euro bedelle Bournemouth'a sattığı Enes Ünal için forma garantili bir kontrat önermesi bekleniyor.

Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!

ENES ÜNAL AĞIR BİR SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ

Getafe performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve 2024 yazında Premier Lig'e transfer olan Enes Ünal, ardından ise talihsiz bir yaşamış ve çok uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!

ENES ÜNAL YENİDEN ANTRENMANLARA BAŞLADI

Kariyerindeki en olgun döneme yaklaşmışken sakatlanan Enes Ünal, an itibarıyla saha çalışmalarına başladı ve antrenmanlarda yeniden yer aldı.

Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!

ENES ÜNAL VE GETAFE PERFORMANSI

İspanyol takımının kötü dönemlerinde ipi göğüsleyen Enes Ünal, Getafe ile toplam 109 maça çıkmış ve 36 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.

Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!

ENES ÜNAL VE MİLLİ TAKIMDA FORVET SORUNU

Enes Ünal'ın sakatlığının ardından aradığı golcüyü bulamayan Vincenzo Montella, Türkiye için forvetsiz bir strateji geliştirmişti. En nihayetinde ise Enes Ünal'ın, tekrar form bulmasıyla birlikte hızlıca 'dan davet alması bekleniyor.

Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!

ENES ÜNAL'IN PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK HANGİ SEVİYEYE ULAŞMIŞTI?
Milli futbolcunun bonservisi, bir dönem için 25 milyon Euro bandında gösterilmişti.
