Enes Ünal'a İspanya'dan kanca: Sakatlıktan döndüğü gibi transfer listesine eklendi!

Enes Ünal'ın sakatlıktan dönmesinin ardından Getafe hızlıca devreye girdi. Enes Ünal'ın İspanya'daki performansından çok memnun olan Getafe, Bournemouth ile kiralık bir anlaşma için hazırlıklara başladı.

ENES ÜNAL'A TRANSFERDE GETAFE SÜRPRİZİ

Enes Ünal'ın geçmiş yıllardaki Getafe performansından çok memnun olan La Liga ekibi, yetenekli forveti tekrar transfer etmeye karar verdi! Esasen ise Getafe'nin, 16.5 milyon Euro bedelle Bournemouth'a sattığı Enes Ünal için forma garantili bir kontrat önermesi bekleniyor.

ENES ÜNAL AĞIR BİR SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ

Getafe performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve 2024 yazında Premier Lig'e transfer olan Enes Ünal, ardından ise talihsiz bir sakatlık yaşamış ve çok uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

ENES ÜNAL YENİDEN ANTRENMANLARA BAŞLADI

Kariyerindeki en olgun döneme yaklaşmışken sakatlanan Enes Ünal, an itibarıyla saha çalışmalarına başladı ve antrenmanlarda yeniden yer aldı.

ENES ÜNAL VE GETAFE PERFORMANSI

İspanyol takımının kötü dönemlerinde ipi göğüsleyen Enes Ünal, Getafe ile toplam 109 maça çıkmış ve 36 gol ile 10 asistlik katkı sağlamıştı.

ENES ÜNAL VE MİLLİ TAKIMDA FORVET SORUNU

Enes Ünal'ın sakatlığının ardından aradığı golcüyü bulamayan Vincenzo Montella, Türkiye için forvetsiz bir strateji geliştirmişti. En nihayetinde ise Enes Ünal'ın, tekrar form bulmasıyla birlikte hızlıca A Milli Takım'dan davet alması bekleniyor.