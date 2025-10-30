Menü Kapat
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten bahis sözleri: "Soruşturmayı bekliyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Next Level Kemer Projesi'nin tanıtım etkinliğine katıldı. Deneyimli yönetici, organizasyonda yaptığı konuşmada bahis sürecine değindi ve Victor Osimhen için de reklam detayını paylaştı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten bahis sözleri:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 18:00

'da 'ten gündeme dair kritikler geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem skandalındaki soruşturmayı gözettiklerini ifade etti.

DURSUN ÖZBEK'TEN BAHİS KRİTİĞİ

"Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Gerçekten olacak gibi değil. Özellikle soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu işi Türkiye Futbol Federasyonu yürütüyor. Bu konuda her seviye destek vereceğimizi açıkladık. Bunun çabuk bitmesinde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi sadece Türk basınında değil, Avrupa basınında da bu iş çok konuşuluyor. Bunun Tük futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. En süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp, kararın verilmesi lazım. Galatasaray böyle bir şeyi kabul edemez. Böyle bir şeyin araştırılmasının, ortaya çıkarılmasının da Türk futbolu için faydalı olduğunu düşünüyorum."

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten bahis sözleri: "Soruşturmayı bekliyoruz"

VICTOR OSIMHEN VE REKLAM DUYURUSU

"Pasifik Holding ile Galatasaray, ilişkilerini daha yukarılara taşımak için devamlı görüşüyor. Kemerburgaz'da yapacağımız altyapı tesislerimizde iş birliğimiz var. Burada da Next Level Kemer projesinde de görüşmelere başladık. Yatırım yapmak isteyen futbolcu kardeşlerimizin burada çok uygun şartlarda gayrimenkul sahibi olmaları için fırsatlar var. ile ilgili Pasifik Holding, Next Level projeleri için reklam filmi çekecek. Victor, Türkiye'ye gelmeden evvel de konuşuyorduk. Onun transferi için de sözleşmemizde yazdığı gibi bu çekimden dolayı Next Level'in yaklaşık 2 milyon Euro civarında bir katkısı olacak."

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten bahis sözleri: "Soruşturmayı bekliyoruz"

Sıkça Sorulan Sorular

BAHİS SÜRECİNDE SON DURUM NEDİR?
Skandalda ismi geçen herkesten ifade alınıyor ve soruşturma yürütülüyor.
