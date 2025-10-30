Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Emir Yücel

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi istifa depremi! Siyah beyazlı ekipte sular durulmuyor

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesinde gündeme bomba bir iddia düştü. Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in; 'Sergen Yalçın istifadan son anda döndürüldü' şeklinde yaptığı açıklama, Beşiktaş camiasını hareketlendirdi.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi istifa depremi! Siyah beyazlı ekipte sular durulmuyor
Trendyol 'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. evinde 'yi ağırlarken, ise ile karşı karşıya gelecek. 4 büyüklerin mücadelesi öncesinde, gündemini 'ın istifa etme konusu sarstı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi istifa depremi! Siyah beyazlı ekipte sular durulmuyor

Katıldığı bir Youtube programında konuşan ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler; yaz döneminde Sergen Yalçın'ın istemediği Jota Silva'nın alınmasının ardından istifa etme noktasına geldiğini fakat yakın dostları Candaş Tolga Işık ve Sinan Engin tarafından ikna edildiğini belirtti. Öte yandan teknik adam Yalçın'ın, Rafa Silva ve Tammy Abraham'dan da memnun olmadığı ifade edildi.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi istifa depremi! Siyah beyazlı ekipte sular durulmuyor

İşte Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları:

"Her zaman söylediğim gibi, transfer. Teknik direktöre bırakılmaz. Bu kadar basit. Ama Sergen Yalçın, Jota Silva transferini de istememiş. Ondan sonra iddia o ki, istifa dahi etme aşamasına gelmiş. Candaş Tolga kardeşimizle, Sinan Engin ikna etmiş falan. Ondan sonra, Rafa'dan, Tammy Abraham'dan ve Orkun'dan memnun olmadığı söyleniyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi istifa depremi! Siyah beyazlı ekipte sular durulmuyor

Bu kadar paraya, bu kadar katkıları yok falan. Para işi senin için değil ya. Para işi yorumcunun işi yani. Kime bırakılacak bu transfer? 2-3 transfer döneminde, haklı, doğru. 2 transfer döneminde düzelir bu takım. Biraz daha iyi olur. Transferi kim yapacak? Bir de Sergen'e göre transfer yapıyorsan, Sergen'in devam etmesi lazım."

