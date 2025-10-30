Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi istifa depremi! Siyah beyazlı ekipte sular durulmuyor

Trendyol Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlarken, Galatasaray ise Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 4 büyüklerin mücadelesi öncesinde, futbol gündemini Sergen Yalçın'ın istifa etme konusu sarstı.

Katıldığı bir Youtube programında konuşan ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler; yaz transfer döneminde Sergen Yalçın'ın istemediği Jota Silva'nın alınmasının ardından istifa etme noktasına geldiğini fakat yakın dostları Candaş Tolga Işık ve Sinan Engin tarafından ikna edildiğini belirtti. Öte yandan teknik adam Yalçın'ın, Rafa Silva ve Tammy Abraham'dan da memnun olmadığı ifade edildi.

İşte Serdar Ali Çelikler'in açıklamaları:

"Her zaman söylediğim gibi, transfer. Teknik direktöre bırakılmaz. Bu kadar basit. Ama Sergen Yalçın, Jota Silva transferini de istememiş. Ondan sonra iddia o ki, istifa dahi etme aşamasına gelmiş. Candaş Tolga kardeşimizle, Sinan Engin ikna etmiş falan. Ondan sonra, Rafa'dan, Tammy Abraham'dan ve Orkun'dan memnun olmadığı söyleniyor.

Bu kadar paraya, bu kadar katkıları yok falan. Para işi senin için değil ya. Para işi yorumcunun işi yani. Kime bırakılacak bu transfer? 2-3 transfer döneminde, haklı, doğru. 2 transfer döneminde düzelir bu takım. Biraz daha iyi olur. Transferi kim yapacak? Bir de Sergen'e göre transfer yapıyorsan, Sergen'in devam etmesi lazım."