Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Yılmaz yönetecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev rekabette bugüne kadar tüm kulvarlarda en çok 1-0'lık skor görüldü.

101 YILLIK DERBİ TARİHİ

101 yıllık derbi tarihinde toplam 79 maçta futbolseverler birer gol gördü. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40 kez, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 39 kez 1-0'lık skorlarla yendi.

Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig mücadelesi de 1-0 bitti. Kara Kartal, Dolmabahçe'de Alex Oxlade-Chamberlain, Kadıköy'de Gedson Fernandes'in golleriyle galibiyete uzandı.

Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı bu skoru son olarak 5 Şubat 2017'de Türkiye Kupası'nda elde etti.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar

14.30 Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi