Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, cumartesi günü oynayacakları maçla birlikte 8. kez rakip olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan 7 mücadeleden de Okan Buruk'un ekibi galip ayrıldı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.
İki teknik direktör son olarak geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı ve Buruk kupanın sahibi oldu.
Okan Buruk ile Fatih Tekke arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
14.05.2025
(Okan Buruk) Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Fatih Tekke) (Ziraat Türkiye Kupası)
10.05.2025
(Fatih Tekke) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 (Okan Buruk) (Süper Lig)
6.10.2024
(Okan Buruk) Galatasaray: 1 - Alanyaspor: 0 (Fatih Tekke) (Süper Lig)
15.04.2024
(Fatih Tekke) Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Okan Buruk) (Süper Lig)
25.11.2023
(Okan Buruk) Galatasaray: 4 - Alanyaspor: 0 (Fatih Tekke) (Süper Lig)
16.05.2023
(Fatih Tekke) İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 2 (Okan Buruk) (Süper Lig)
25.12.2022
(Okan Buruk) Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1 (Fatih Tekke) (Süper Lig)
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak
1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cihan Aydın
2 Kasım Pazar
14.30 Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
3 Kasım Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Alper Akarsu
20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu
20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi