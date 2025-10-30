Galatasaray - Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, cumartesi günü oynayacakları maçla birlikte 8. kez rakip olacak.

RESMİ MAÇLARDA 7 KEZ RAKİP OLDULAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan 7 mücadeleden de Okan Buruk'un ekibi galip ayrıldı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.

İki teknik direktör son olarak geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı ve Buruk kupanın sahibi oldu.

Okan Buruk ile Fatih Tekke arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

14.05.2025

(Okan Buruk) Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Fatih Tekke) (Ziraat Türkiye Kupası)

10.05.2025

(Fatih Tekke) Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 (Okan Buruk) (Süper Lig)

6.10.2024

(Okan Buruk) Galatasaray: 1 - Alanyaspor: 0 (Fatih Tekke) (Süper Lig)

15.04.2024

(Fatih Tekke) Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 4 (Okan Buruk) (Süper Lig)

25.11.2023

(Okan Buruk) Galatasaray: 4 - Alanyaspor: 0 (Fatih Tekke) (Süper Lig)

16.05.2023

(Fatih Tekke) İstanbulspor: 0 - Galatasaray: 2 (Okan Buruk) (Süper Lig)

25.12.2022

(Okan Buruk) Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1 (Fatih Tekke) (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar

14.30 Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi