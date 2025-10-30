Nepal'de dağcıların kampına çığ düştü! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nepal'in Gandaki bölgesinde yer alan Annapurna Dağında çığ felaketi yaşandı. O anlar dağcıların kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dik yamaçtan düşen çığın yaklaşık 4 bin 100 metre yükseklikteki ana kampa doğru ilerlediği görüldü.
Kamptaki çadırları yıkan çığ, yürüyüşçüler ve rehberlerin şiddetli rüzgar ve karla karşı karşıya kalması nedeniyle görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi.
Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Annapurna, öngörülemeyen şartlar ve engebeli arazi nedeniyle dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak biliniyor.