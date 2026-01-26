Sürüden ayrılan penguen Çorum'a geldi! Çorba içti, yöresel lezzetleri tattı

Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinde sürüsünden kopup kendi yolunu seçen penguen yıllar sonra tüm dünyada viral oldu. Türkiye'de de bazı belediyeler penguenle ilgili gülümseten paylaşımlar yapmaya başladı. Yapay zeka ile oluşturulan görüntülerde penguene çorba içirdiler, tesislere götürdüler, belediye başkanı ile buluşturdular, "Dünyanın merkezi Çorum"a bile götürdüler.