Altın 5000 doları geçti! Zafer Ergezen'den korkutan uyarı: Bu kez çok daha sert

Bu ortamda fiyat hedefi vermenin sağlıklı olmadığını belirten Ergezen, "Şu anda hedef konuşmak çok zor çünkü piyasa hedefleri sürekli aşıyor. Momentum çok güçlü. Kaldıraçlı işlemler ve ETF’lere olan ilgi de yükselişi besliyor. Bu nedenle ‘nereye kadar gider?’ sorusundan ziyade trendi takip etmek önemli. Destekler ve trendler bozulmadığı sürece eldeki pozisyonları taşımak daha mantıklı"

