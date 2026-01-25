Menü Kapat
13°
Altın 3 haftada uçtu... 21.500 liralık yeni tahmin! Uzmanlardan yatırımcıya 'FOMO' uyarısı

Ocak 25, 2026 10:13
1
Altın 3 haftada uçtu... 21.500 liralık yeni tahmin! Uzmanlardan yatırımcıya 'FOMO' uyarısı

Piyasalarda rasyonel beklentilerin yerini giderek psikoloji alıyor. Yatırımcılar, yükselen fiyatları kaçırma korkusu olarak bilinen FOMO etkisiyle pozisyon alırken, küresel ölçekte derinleşen bir güven bunalımı dikkat çekiyor.

“Altın ve gümüş neden durmuyor?” sorusu tam da bu tabloda öne çıkarken, son olarak Goldman Sachs, ons altın için 4.900 dolar olan hedefini 5.400 dolara yükselterek piyasalardaki yön değişimini tescilledi.

Ömer Faruk Bingöl TGRT'deki köşesinde '21.500 liralık' revizenin detaylarını yazdı: 

2
ons altın

Küresel piyasalara 2025 yılında damga vuran altın ve gümüş fiyatları, yeni yılın ilk ayında da manşette kalmaya devam ediyor. Kısaca birkaç rakam hatırlatırsak;

-Ons altın geçen sene %64 primle 4.322 dolardan kapanış yaptı. Ons gümüş aynı dönemi %148 gibi olukça hızlı bir yükselişle 71,64 dolardan tamamladı.

3
Altın 3 haftada uçtu... 21.500 liralık yeni tahmin! Uzmanlardan yatırımcıya 'FOMO' uyarısı

-2026 yılının henüz Ocak ayı tamamlanmadan (cuma kapanışı itibarıyla) ons altın fiyatı 4.987 dolara ve ons gümüş fiyatı 103,38 dolara çıktı.

-Sadece ocak ayında ons altındaki prim %15,38 ve gümüşteki yükseliş %44,30 olarak gerçekleşti. Gelinen noktada altın 5.000 dolara dayanırken, gümüş 100 dolar eşiğini aştı.

4
altın fiyatları

ALTIN TAHMİNLERİ 3 HAFTADA YEDİ 

“Altın ve gümüş fiyatları neden yükseliyor” soruları odak noktası hâline gelirken, dünyanın en büyük finans kuruluşları tarafından öngörülen hedef fiyatlar da birer birer geride kalıyor. 

5
gram altın

Son olarak geçen hafta Goldman Sachs, 4.900 dolarda bulunan ons altın hedef fiyatını 5.400 dolara revize etti. Gümüş için ise şu anda Citi’nin 110 dolar ve Bank Of America’nın 135 dolar tahminleri ayakta kaldı.

6
Altın 3 haftada uçtu... 21.500 liralık yeni tahmin! Uzmanlardan yatırımcıya 'FOMO' uyarısı

Kıymetli metallerdeki yükselişte; jeopolitik riskler, ABD dolarının değer kaybetmesi, FED’den faiz indirimi beklentileri, gümüş özelinde arz endişeleri gibi sebepler öne sürülüyor. Ancak ne temel ne de teknik anlamda bu gerekçeler, bu tarz yükselişleri tam olarak açıklamada yeterli kalıyor!

 

7
Altın 3 haftada uçtu... 21.500 liralık yeni tahmin! Uzmanlardan yatırımcıya 'FOMO' uyarısı

Para birimlerine ve para politikalarına dair şüphelerin yanı sıra; İran, Venezuela ve Grönland vakalarının ardından gelecek dönemde de “jeopolitik tansiyonun yüksek seyredeceğine” dair kaygılar güvenli liman alımlarını destekliyor.

 

8
Altın 3 haftada uçtu... 21.500 liralık yeni tahmin! Uzmanlardan yatırımcıya 'FOMO' uyarısı

Gümüşte ise geçen yıl 1,24 milyar ons talebe karşılık 1,01 milyar ons arz gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu açıkta bu yıl artışın devamı bekleniyor. Gri metalde “korumacı ticaret politikaları” korkuları fiyatta yükselişi tetikliyor.

 

9
altın fiyatları

Piyasadaki hareketler, yükselen fiyatları kaçırma korkusu olarak bilinen ‘FOMO’ psikolojisi ile de yatırımcıları harekete geçiriyor. Sonuç olarak küresel piyasalarda açıkça bir güven bunalımı yaşanıyor."

