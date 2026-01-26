3 araçlı zincirleme kaza kameralarda! Gaziantep'te gizli buzlanmaya kazaya davetiye çıkardı

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı dondurucu soğuklarla birleşince ortaya çıkan gizli buzlanma kazalara adeta davetiye çıkardı. Şahinbey'de hasta almaya giden ambulans, yoldaki gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkıp metrelerce kayarak yol kenarında park halindeki bir araca çarparak durabildi. O sırada seyir halindeki bir işçi minibüsü de kayan ambulansa arkadan çarptı. Araçların ağır hasar aldığı kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansın kaydığını gören bir vatandaşın bir taraftan kaçarken bir taraftan da ambulans sürücüsüne "frene basma" diye seslenmesi dikkat çekti.