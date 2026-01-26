TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayını 2026: TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, iptal mi oldu?

TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yeni haftada 9 ilde daha kura çekilişi yapılacak. TOKİ Osmaniye’de merkez bölgesinin yanı sıra Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerine konut inşa edecek. TOKİ’ye 8 milyonun üzerinde başvuru gelirken başvuru şartlarını sağlayarak kuraya katılmaya hak kazanan adaylarda isim listesi şeklinde duyuruluyor. TOKİ 500 bin konut kampanyasında 32 ilde kura çekimi geride kaldı. TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı yayın ekranı için araştırmalar başladı. Osmaniye ilinde en fazla konut 1300 ile merkeze inşa edilecek 700 Konut ise Kadirli ilçesine yapılacak. Peki TOKİ Osmaniye kura çekimi sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ 2026 CANLI YAYINI BAŞLADI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il olarak devam ediyor. TOKİ 26 Ocak-1 Şubat kura takvimi açıklanırken Osmaniye takvimde yer almadı. Osmaniye ilinin kura çekiminin Şubat ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Osmaniye kura çekimi henüz yapılmadığından kura çekimi sonuçları erişime açılmadı. TOKİ Osmaniye kura çekimi tarihi duyurulduktan sonra noter huzurunda canlı yayında kura çekimi yapılacak. Talep.toki.gov.tr adresinden kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ilan edilecek. Benzer şekilde sonuçlar ise toki.gov.tr adresinden ilçe ilçe duyurulacak.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ İPTAL Mİ OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği resmi internet sayfasında TOKİ Osmaniye kura çekiminin takvimi yayımlanmadı. Dolayısıyla resmi bir takvim bulunmadığından kura çekiminin iptal olmasına yönelik bir açıklama bulunmuyor.

OSMANİYE’DE HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Osmaniye’de merkeze 1.300 konut, Bahçe ilçesine 120 konut, Düziçi’ne 500 konut, Hasanbeyli’ne 220 konut, Kadirli’ye 700 konut, Sumbas’a 50 konut ve Toprakkale ilçesine 10 konut inşaa edilecek.

27 OCAK-1 ŞUBAT KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ’de geçtiğimiz hafta Giresun, Aydın, Trabzon, Sivas, Amasya, Kastamonu gibi illerin kura çekimi tamamlandı.

Yeni açıklanan takvimde ise Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın gibi iller aldı. TOKİ 500 bin konut yeni kura takvimi şu şekilde;

27 OCAK SALI: KİLİS

28 OCAK: ÇARŞAMBA SİNOP

29 OCAK PERŞEMBE: NİĞDE

30 OCAK CUMA: Aksaray- ORDU- KARABÜK

31 OCAK CUMARTESİ: SAMSUN-NEVŞEHİR-BARTIN