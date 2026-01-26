2 bin TL'yi aldılar, sonra iade ettiler! Sosyal medyada görünce çark ettiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre yaşlı bir çift, bina girişinde çantalarını unuttu. Sokaktan geçerken çantayı fark eden bir grup genç, etrafı kolaçan ettikten sonra çantanın içinden 2 bin TL alarak olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra sosyal medyada bir haber sayfasında kendilerini gören gençler, yanlarına bir aile büyüklerini alarak yaşlı çiftin yanına giderek parayı iade ettiler. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı...