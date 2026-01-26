İstanbul'da trafik magandası kamerada! Makas atarak geçti, faciadan saniyelerle dönüldü

İstanbul Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda meydana gelen kazada, trafikte makas atarak ilerleyen 34 FLC 606 plakalı otomobil sürücüsü, en sağ şeritte kendi halinde seyreden aracı sıkıştırarak emniyet şeridine kadar itti. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, yaşanan olayda herhangi bir kazanın meydana gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi.