Cebinde Türk lirası bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten 'uçacak' tüyosu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükseliş trendine ara vermeyen altınla ilgili yatırımcıların merak ettiklerini yanıtladı.
Bir Youtube kanalına konuşan ve söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, altın yükselişine devam edecek mi sorusuna da yanıt verdi. Memiş'in öngörülerinden öne çıkanlar şöyle:
ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?
Yukarıda biraz daha alanımız var mı ilk yarı ile alakalı?
Evet var.
Ancak teknik düzeltmelere muhtaç olan bir fiyatlama içerisine girdiği için artık çok dikkatli olmakta fayda var.
Bu kısa vadede özellikle bu dört haftalık süreç içerisinde nakde ihtiyacı olanlar bu yükselişleri değerlendirebilir.
Nakide ihtiyacı olmayanlar yılın ilk yarısına kadar bekleyebilir.
‘DÜZELTME HAREKETLERİ MUTLAKA OLACAK!’
Hepsi ayrı bir hikaye.
Kısa vade, orta vade, uzun vade.
Yine düzenli olarak uzun vadeli bir planlama yapmış olan yatırımcısı gerileme riskine karşı veya düşecek riskine, endişesine karşı elindeki varlıklardan bence çıkmamalı.
Yine miktar üzerinden yolunda devam etmeli.
Düşüşler teknik olarak mutlaka olacaktır.
Düzeltme hareketleri mutlaka olacaktır.
Ama bunu bir ilave olarak değerlendirirlerse bence iyi olur.
Çünkü emtia savaşları başladı ve önümüzdeki dört yıl boyunca devam edecek.
PİK SEVİYELER ARTIK GÖRÜLDÜ
Ancak toplumda böyle bir agresif yükseliş olunca haliyle de nakit ihtiyacını görme, ev alma, araba alma, iş kurma gibi birçok plan yapmıştır kısa vadede.
İşte şu günümü bekleyeyim, bugünü mü bekleyeyim, bu haftayımı bekleyeyim değil de yani o pik seviyeler artık görüldü.
Tabii ki düşüşler olacaktır, teknik düzeltmeler olacaktır.
GRAM ALTIN HİKAYESİ BAŞKA
Bu seviyelerden gümüş almanın veya ons altın almanın riskli olduğunu düşünüyorum.
Ancak gram altın hikayesi bambaşka.
Gram altın alır mıydım?
Evet ama ons altın tarafından veya ons gümüş tarafından ben şahsen uzak durmayı tercih ediyorum
BAKIR YENİ GÜMÜŞ OLUR MU?
Gümüş trenini kaçırmış olan yatırımcılar bakır trenine binebilir benim nazarımda.
%35-%40 civarında bir yükseliş beklediğimi söyleyebilirim.
Ama uzun vadeye baktığım zaman, gümüş altınla mı yarışır, bakırla mı yarışır sorusunun cevabı, bence bakırla yarışır.
GRAM ALTIN TARAFINDA NELER OLUYOR?
Herkes şu an şaşkın şaşkın altın fiyatlarını takip ediyor.
Yedi bin seksen lira seviyesinde satılan bir gram altından bahsediyoruz.
Ben yine yılın ilk yarısında sekiz bin seviyesiyle alakalı öngörümün devam ettiğini söyleyebilirim.
GRAM TARAFI TAKİBE DEVAM EDİLMELİ
Üç haftada bin liralık bir yükseliş gördük gram altın TL fiyatında.
Biz her ne kadar gram altında işlem yapmasak da, olsa altının üzerinden işlem yapsak da, yine gram altın yatırımcısı, gram tarafını takip etmeye devam etmeli.
Burada 8 bin lira seviyesi çok uzak bir seviye değil.
Yılın ilk yarısında beklediğim seviyeler.
ONS YUKARI YÖNLÜ KIRILACAK MI?
Ancak önemli olan kırılma noktası, ons altın tarafı 5 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırılacak mı?
Çok önemli.
5 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa, bu yükselişler 5 bin 500 dolar seviyesine kadar devam ederse, O öngörülemeyen gelişmeler yaşanırsa beş haneli rakamlar yani on binli rakamlar da bu yıl bizim için sürpriz olarak karşımızda durmayacak.
5 HANE ŞAŞIRTICI DEĞİL
Yani biz artık beş haneli rakama giden bir gram altın için şaşırtıcı olarak okumuyoruz ve görmüyoruz.
O yüzden altın tarafında, gümüş tarafındaki her rekoru sanki çok önemli bir şeymiş gibi her gün her gün telaffuz etmek yanlış.”
Genel bir trend belirliyoruz.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SÜREÇLER İHTİMALİ
2025 yılının Kasım ayında kamuoyuna açıkladığım rakam, 2026 yılının Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesi.
Öngörülemeyen bir süreç yaşanırsa 10 bin lira rakamlar görebiliriz.
Yine beklentimiz bu yönde olduğu için bu yükselişler bizim için şaşırtıcı değil.
KISA VADEDE KAR SATIŞLARI UYARISI!
Ama kısa vade pozisyonu olanlar, kısa vadede nakide ihtiyacı olanlar, ev alacaklar, araç alacaklar.
Yine bu yükselişlerin bence çok kalıcı olmayacağını kısa vadede görmesi ve bilmesi gerekiyor.
Teknik olarak düzeltmeler, kar satışları mutlaka olabilir.
Nakde ihtiyacı olan yatırımcıların şu anda harekete geçme zamanı geldiğini düşünüyorum.”