Rize'de çığ felaketi! Vatandaşlar kâbusu yaşadı

Türkiye genelinde hafta başından beri hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor.

Ancak pastırma yazının vurmadığı bölgeler de mevcut. Onlardan biri de Karadeniz...

HUMMALI ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR

Hafta sonu yaylaya yağan yoğun kar sonrası Rize'nin Çamlıhemşin İlçesine bağlı Trovit Yayla yolunda çığ tehlikesi yaşandı. Yaşanan felaket sonrası ekipler seferber oldu. Mahsur kalan 5 araç ve büyükbaş hayvanları kısa sürede hummalı çalışmayla kurtarıldı.





Yetkililer, çığ riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bölgedeki yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.