Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

Mevduat faizleri yeniden hesaplandı, rakamlar bir kez daha değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar mevduat oranlarını güncellemeye başladı.
25 Ocak 2026 itibarıyla bankaların sunduğu oranlara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi netleşti.
Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor, aylık kazanç kaç liraya ulaşıyor?
İşte mevduatta güncel tablo ve milyonluk hesap…
Ziraat Bankası
Dinamik Kazandıran Hesap Günlük Vadeli Hesap
%45- Faiz Oranı
21.493,12 TL -Net Kazanç
1.021.493,12 TL -Vade Sonu Tutar
TEB
Günlük Vadeli Hesap- %44
Faiz Oranı- 32.320,15 TL
Net Kazanç- 1.032.320,15 TL
Vade Sonu Tutar
ODEA
Faiz Oranı-%44
25.933,04 TL- Net Kazanç
1.025.933,04 TL- Vade Sonu Tutar
HSBC
%43,5-Faiz Oranı
31.947,26 TL-Net Kazanç
1.031.947,26 TL-Vade Sonu Tutar
FİBABANKA
%43-Faiz Oranı
31.574,49 TL-Net Kazanç
1.031.574,49 TL-Vade Sonu Tutar
ON Plus
%43- Faiz Oranı
31.574,49 TL- Net Kazanç
1.031.574,49 TL-Vade Sonu Tutar
QNB
%42,5- Faiz Oranı
26.128,77 TL-Net Kazanç
1.026.128,77 TL- Vade Sonu Tutar
ING
%42,5- Faiz Oranı
31.201,85 TL-Net Kazanç
1.031.201,85 TL- Vade Sonu Tutar
getirfinans
%42- Faiz Oranı
25.527,09 TL-Net Kazanç
1.025.527,09 TL- Vade Sonu Tutar
DenizBank
%40,75- Faiz Oranı
29.473,97 TL- Net Kazanç
1.029.473,97 TL-Vade Sonu Tutar
AKBANK
%40-Faiz Oranı
28.931,51 TL-Net Kazanç
1.028.931,51 TL-Vade Sonu Tutar
Hayat Finans
%39,99-Faiz Oranı
28.924,27 TL- Net kazanç
1.028.924,27 TL-Vade Sonu Tutar
enparacom
%39- Faiz Oranı
28.208,22 TL-Net Kazanç
1.028.208,22 TL-Vade Sonu Tutar
Türkiye İş Bankası
%37-Faiz Oranı
26.761,64 TL-Net Kazanç
1.026.761,64 TL-Vade Sonu Tutar