Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

Mevduat faizleri yeniden hesaplandı, rakamlar bir kez daha değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar mevduat oranlarını güncellemeye başladı.

25 Ocak 2026 itibarıyla bankaların sunduğu oranlara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi netleşti.

Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor, aylık kazanç kaç liraya ulaşıyor?

İşte mevduatta güncel tablo ve milyonluk hesap…