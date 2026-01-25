Menü Kapat
Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

Ocak 25, 2026 14:42
Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

Mevduat faizleri yeniden hesaplandı, rakamlar bir kez daha değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar mevduat oranlarını güncellemeye başladı.

25 Ocak 2026 itibarıyla bankaların sunduğu oranlara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi netleşti

Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor, aylık kazanç kaç liraya ulaşıyor?

İşte mevduatta güncel tablo ve milyonluk hesap…

banka faizi

Ziraat Bankası

Dinamik Kazandıran Hesap Günlük Vadeli Hesap

%45- Faiz Oranı
21.493,12 TL -Net Kazanç
1.021.493,12 TL -Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

TEB

Günlük Vadeli Hesap- %44

Faiz Oranı- 32.320,15 TL

Net Kazanç- 1.032.320,15 TL

Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

ODEA

Faiz Oranı-%44

25.933,04 TL- Net Kazanç

1.025.933,04 TL- Vade Sonu Tutar

banka faiz oranı

HSBC

%43,5-Faiz Oranı

31.947,26 TL-Net Kazanç

1.031.947,26 TL-Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

FİBABANKA

%43-Faiz Oranı

31.574,49 TL-Net Kazanç

1.031.574,49 TL-Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

ON Plus

%43- Faiz Oranı

31.574,49 TL- Net Kazanç

1.031.574,49 TL-Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

QNB

%42,5- Faiz Oranı

26.128,77 TL-Net Kazanç

1.026.128,77 TL- Vade Sonu Tutar

banka faizleri

ING

%42,5- Faiz Oranı

31.201,85 TL-Net Kazanç

1.031.201,85 TL- Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

getirfinans

%42- Faiz Oranı

25.527,09 TL-Net Kazanç

1.025.527,09 TL- Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

DenizBank

%40,75- Faiz Oranı

29.473,97 TL- Net Kazanç

1.029.473,97 TL-Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

AKBANK

%40-Faiz Oranı

28.931,51 TL-Net Kazanç

1.028.931,51 TL-Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

Hayat Finans

%39,99-Faiz Oranı 

28.924,27 TL- Net kazanç 

1.028.924,27 TL-Vade Sonu Tutar

Mevduatta yeni rakamlar belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

enparacom
%39- Faiz Oranı

28.208,22 TL-Net Kazanç

1.028.208,22 TL-Vade Sonu Tutar

mevduat faizi

Türkiye İş Bankası

%37-Faiz Oranı

26.761,64 TL-Net Kazanç

1.026.761,64 TL-Vade Sonu Tutar

