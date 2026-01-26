Menü Kapat
İslam Memiş'ten altın için çarşamba uyarısı! 50 yıl sonra bir ilk: Sakın elinizi sürmeyin

Ocak 26, 2026 10:49
1
islam memiş altın

Altın fiyatları uçuyor, gümüşte manipülasyon var, dolar değer kaybediyor. Peki bu hafta altın almak için uygun mu? Finans Analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında piyasalara ilişkin çok kritik değerlendirmelerde bulundu. Altın, gümüş, dolar ve Türk lirası olan yatırımcıları uyaran Memiş, çarşamba gününe özel olarak dikkat çekerek haftanın ikiye ayrılması gerektiğini söyledi.

2
ÇARŞAMBA GÜNÜ HER ŞEY DEĞİŞECEK

ÇARŞAMBA GÜNÜ HER ŞEY DEĞİŞECEK

Memiş, haftanın oldukça gergin başladığını belirterek, bu gerilimin temelinde ABD eski Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarının yer aldığını ifade etti. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı ve ardından FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasalar üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, “Çarşamba öncesi ve sonrası olarak bu haftayı ikiye ayırabiliriz” dedi.
 

3
2026 altın dolar piyasa

2026 yılına ilişkin daha önce de uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Memiş, piyasaların bilinçli şekilde baskılandığını savunarak, "2026 yılına ilişkin manipülasyon olduğunu söylemiştik. Bilerek ve isteyerek piyasaları geren bir sistem var" ifadelerini kullandı.
 

4
DOLAR KURUNA NE OLUYOR?

DOLAR KURUNA NE OLUYOR?

Doların küresel piyasalarda değer kaybettiğine dikkat çeken Memiş, bunun tesadüf olmadığını belirterek, ABD’nin borç yükünü bu şekilde çevirdiğini dile getirdi. Değerli metallere yönelişin hızlandığını söyleyen Memiş, “Altın, gümüş, platin ve bakır gibi değerli metallerin yükselmesiyle dolar terk ediliyor” dedi.
 

5
fed kararı

PİYASANIN GÖZÜ FED KARARINDA

Çarşamba günü FED’in faiz kararı sonrası Powell ve Trump’ın açıklamalarının takip edileceğini söyleyen Memiş, perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarının gündemde olacağını hatırlattı.
 

6
BORSA YATIRIMCISI DİKKAT!

BORSA YATIRIMCISI DİKKAT!

Borsa İstanbul’un haftayı 12.992 puandan kapattığını hatırlatan Memiş, yukarı yönlü beklentisinin devam ettiğini söyledi.
“14 bin puan seviyesi beklentimiz devam ediyor. Ancak borsada kâr satışlarının gelme ihtimali düştü, dikkat etmekte fayda var” uyarısında bulundu.
 

7
DOLAR VE ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

DOLAR VE ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketin sürdüğünü belirten Memiş, 43,37 seviyesinin üzerinde 50 liranın radarlarında olduğunu ifade etti.
 

8
ons altın islam memiş

Ons altının 5.081 dolar seviyesine yükseldiğini söyleyen Memiş, bunun tarihi bir seviye olduğuna dikkat çekerek, "Ons altında 50 yıl aradan sonra ilk kez bu rakam görüldü. Talep artışı var. İran ve Grönland gerilimi ile faiz kararı bu durumu destekliyor" dedi.

 

9
altın fiyatı islam memiş

Altında 5.000 dolar seviyesinin kalıcı olması halinde 5.500 dolara kadar yükseliş ihtimali olduğunu belirten Memiş, buna rağmen kısa vadede temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün ve bu hafta altın almak için uygun değil. Teknik satışlar başladıktan sonra alım yapılabilir. Kısa vade için tehlikeli rakamlar" dedi.

 

10
GRAM ALTIN UYARISI

GRAM ALTIN UYARISI

Gram altının 7.236 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, yılın ilk yarısı için beklenen 8.000 lira seviyesine yaklaşıldığını söyledi.
"Yine öngörülemeyen bir süreç yaşıyoruz. Gram altın almak için uygun bir zaman değil" dedi.
 

11
gümüş

Gümüş tarafında da risklere dikkat çeken Memiş, ons gümüşün 107,5 dolar, gram gümüşün ise 151,5 lira seviyesinde olduğunu ifade etti. Memiş, "110 dolar direncini takip edeceğiz. Bu hafta gümüş almak için uygun bir hafta değil. Gümüş, altına kıyasla daha riskli bir seviyede" değerlendirmesinde bulundu.
 

12
altın dolar

Geçmiş yıllardaki getirileri de hatırlatan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların kazanç sağladığını söyleyerek "2025 yılında ons altında yüzde 74, ons gümüşte yüzde 150 getiri elde edildi. Oturdukları yerde kazanç elde edenler bu yıl da aynı şekilde devam ediyor. 2026 yılı da bir kaos yılı olarak sürüyor" dedi ve yatırımcıları yüksek riske karşı uyardı.
 

