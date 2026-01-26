Sicilya Adası'nı Harry Fırtınası vurdu! Evler yıkıldı, yarıklar oluştu

İtalya'nın Sicilya Adası'nı Harry Fırtınası vurdu. Şiddetli yağışlar, heyelanlara neden oldu. Yüzlerce kişi tahliye edildi. Yamaçlarda büyük toprak kaymaları meydana geldi, 4 kilometre uzunluğundaki bir hatta çökme yaşandı, bazı evler yıkıldı. Niscemi Belediye Başkanı Massimiliano Conti, ''Durum vahim'' diyerek, sadece bir gecede 25 metrelik dikey yarık oluştuğunu ifade etti.