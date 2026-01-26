Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Eyüpspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 3, Eyüpspor'da ise 1 futbolcu karşılaşmada oynamayacak

Eyüpspor Beşiktaş maç kadrosu muhtemel 11 karşılaşma öncesinde taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının son maçları kapsamında bugün Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eyüpspor BJK maç kadrosu ve muhtemel 11'lerine bakıldığında iki tarafta da sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bazı futbolcular yer almayacak. Beşiktaş, Eyüpspor karşısında üç puanı alarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı öncesinde sarı kart sınırında yer alan futbolcular da merak ediliyor. Futbolseverler tarafından Eyüpspor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11, puan durumları, geçmiş maçlar ve istatistikleri merak ediliyor.

Haber Merkezi
26.01.2026
26.01.2026
- , muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol 'in 19. haftası kapsamında Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu sezon oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 32 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Eyüpspor karşısında galibiyet alarak 4. sıradaki Göztepe ile olan puan farkını 1'e düşürmeyi hedefliyor. Eyüpspor ise bu sezon 18 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 14 puan toplayan Eyüpspor güncel olarak küme düşme hattında 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, Beşiktaş karşısında puan veya puanlar alarak kendini küme düşme hattından çıkarmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Eyüpsor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri ise gündem oldu.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı öncesinde Wilfried Ndidi'nin sakatlığı bulunuyor. Nijeryalı yıldız karşılaşmada forma giyemeyecek. Ndidi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Felix Uduokhai ve kadro dışı bırakılan Necip Uysal karşılaşmada yer almayacak. Siyah-beyazlılarda Eyüpspor karşılaşması öncesinde Emirhan Topçu, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ise sarı kart sınırında yer alıyor. Herhangi bir kart görmeleri durumunda Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynayacağı Konyaspor maçında forma giyemeyecekler.

Ev sahibi ekip Eyüpspor tarafında ise Luccas Claro'nun sakatlığı bulunuyor. Claro'nun yanı sıra Taras Stepanenko, Umut Bozok ve Prince Ampem ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda Eyüpspor'un 20. hafta maçları kapsamında oynayacağı Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Eyüpspor - Beşiktaş maçında İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ön tarafta El Bilal Toure'ye forma vermesi bekleniyor. Eyüpspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Eyüpspor: Marcos, Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda, Taşkın, Legowski, Baran, Metehan, Pintor, Umut

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Rashica, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Eyüpspor ile Beşiktaş tarihleri boyunca toplam 4 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların tamamında siyah-beyazlılar galibiyet ile ayrıldı. Beşiktaş, bu maçlarda 11 kere fileleri havalandırırken, Eyüpspor sadece 3 gol attı.

EYÜPSPOR - BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU

Ev sahibi Eyüpspor bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. 14 puan toplayan Eyüpspor küme düşme hattında 17. sırada yer alıyor. Eyüpspor son oynadığı 5 maçta ise 1 galibiyet ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise bu sezon 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle devam ediyor. 32 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#eyüpspor
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Abraham Anlaşmaları
#Ndidi
#Aktüel
