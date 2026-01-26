Oğlu kaza yaptı: Annesi “Benim oğlum nerede?” diyerek feryat etti

Karaman’da göre, M.C. idaresindeki otomobil, 14 yaşındaki Y.C.K.'nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Üç tekerlekli bisiklet Çarpışmanın etkisiyle devrilirken, kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ve yanındaki 13 yaşındaki P.Ç. isimli arkadaşı yaralandı. Kazada hafif yaralanan çocuklar olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen çocuğun anne "Benim çocuğum nerde?" diyerek feryat ederken, polis ekipleri anneyi sakinleştirdi.

Otomobil ve üç tekerlekli bisikletin karıştığı kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille çarpışan üç tekerlekli elektrikli bisikletin devrildiği anlar görülüyor. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 23 bin 439 lira para cezası yazıldı.

