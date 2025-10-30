Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Beşiktaş'ın kasasına tam 200 milyon euro: Türkiye'de ilk olacak, anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın Dikilitaş Projesi için önemli bir aşama kaydetti. İstanbul ile Ankara arasında mekik dokuyan Serdal Adalı, proje için kritik hamle yaptı. İşte Beşiktaş'a 200 milyon euro kazandırması beklenen projedeki son gelişmeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ın kasasına tam 200 milyon euro: Türkiye'de ilk olacak, anlaşma sağlandı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 10:44

’de kötü günler geçiren ve Avrupa’dan elenen ’ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Serdal Adalı'nın seçim vaatleri arasında yer alan Dikilitaş Projesi için önemli bir aşama daha geride kaldı.

Beşiktaş'ın kasasına tam 200 milyon euro: Türkiye'de ilk olacak, anlaşma sağlandı

4 DÖNÜM EKLENDİ

Ankara - İstanbul arasında adeta mekik dokuyan siyah beyazlı kulübün başkanı, yaptığı görüşmeler neticesinde 16 bin metrekarelik projeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan 4 dönümü de eklemeyi başardı.

Sabah gazetesinin haberine göre; taraflar arasındaki anlaşmanın önemli bir şartı var: Şişli'de arazisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan yaklaşık 16 bin metrekare inşaat alanına sahip bir yurt Beşlktaş tarafından yapılacak.

Beşiktaş'ın kasasına tam 200 milyon euro: Türkiye'de ilk olacak, anlaşma sağlandı

İLK YURT İNŞA EDİLECEK

Böylece Beşiktaş, Türkiye'de bir spor kulübünün yapmış olduğu ilk yurdu inşa edecek. Siyah beyazlıların, 20 dönüme çıkan Dikilitaş'taki arazide ile birlikte yapacağı projenin ihalesini ise çok kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından proje ofislerinin kurulacağı ve gayrimenkul satışlarının başlayacağı belirtildi. Beşiktaş'a bu projeden 200 milyon euro nakit akışı gelmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'den derbi mesajı!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#emlak konut
#Dikilitaş Projesi
#Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
#Yurt İnşa
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.