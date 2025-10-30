Beşiktaş'ın kasasına tam 200 milyon euro: Türkiye'de ilk olacak, anlaşma sağlandı

Süper Lig’de kötü günler geçiren ve Avrupa’dan elenen Beşiktaş’ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Serdal Adalı'nın seçim vaatleri arasında yer alan Dikilitaş Projesi için önemli bir aşama daha geride kaldı.

4 DÖNÜM EKLENDİ

Ankara - İstanbul arasında adeta mekik dokuyan siyah beyazlı kulübün başkanı, yaptığı görüşmeler neticesinde 16 bin metrekarelik projeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan 4 dönümü de eklemeyi başardı.

Sabah gazetesinin haberine göre; taraflar arasındaki anlaşmanın önemli bir şartı var: Şişli'de arazisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan yaklaşık 16 bin metrekare inşaat alanına sahip bir yurt Beşlktaş tarafından yapılacak.

İLK YURT İNŞA EDİLECEK

Böylece Beşiktaş, Türkiye'de bir spor kulübünün yapmış olduğu ilk yurdu inşa edecek. Siyah beyazlıların, 20 dönüme çıkan Dikilitaş'taki arazide Emlak Konut ile birlikte yapacağı projenin ihalesini ise çok kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.



İhale sürecinin tamamlanmasının ardından proje ofislerinin kurulacağı ve gayrimenkul satışlarının başlayacağı belirtildi. Beşiktaş'a bu projeden 200 milyon euro nakit akışı gelmesi bekleniyor.