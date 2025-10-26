Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'den derbi mesajı!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışını zora sokan Kartal'da, yıldız isimlerden maç sonu kritikleri geldi.

BEŞİKTAŞ'TA CENGİZ ÜNDER'DEN DERBİ MESAJI

"Üzgünüm, berabere kaldık. Çok da pozisyona girdik aslında ama değerlendiremedik. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir takımımız var. İkinciyi de atmalıydık. Penaltıyı kaçırmamız kötü oldu. Penaltıyı atsak daha farklı olurdu. Ardından çok pozisyona girip atamadık. Önümüzde derbi var. Bu maçı kazanmayı istiyorduk ama olmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Derbide elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız."

VACLAV CERNY'DEN İKİNCİ GOL DETAYI

"Bence ikinci golü atsaydık işler daha kolay olurdu. Bunu yapmak yerine gol yedik ve maçı 1-1'e getirdik. Sonrasında fazlasıyla fırsat bulduk ama ne yazık ki gole çeviremedik. 2 puan kaybettik. Çok üzgünüz."

TIAGO DJALO'DAN 'KONUŞMANIN ANLAMI YOK' ÇIKIŞI

"Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri iyi yapamadık. Sahada çoğu şeyi, doğru yapamadık. Konuşmanın da anlamı yok. Hocamız bize anlatır, ondan duyarız. Artık hafta içerisinde önümüzdeki maç için iyi hazırlanmalıyız, en önemlisi de bu."