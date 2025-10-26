Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Göztepe'den Galatasaray sitemi: Sosyal medyadan büyük tepki!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-1 galip ayrılırken, Göztepe'den maç sonu flaş bir paylaşım geldi.

Göztepe'den Galatasaray sitemi: Sosyal medyadan büyük tepki!
Burak Ayaydın
26.10.2025
26.10.2025
, 'nin 42. dakikada kırmızı kartla 10 kişi kaldığı maçtan zaferle ayrıldı. İzmir temsilcisi, müsabakanın sona ermesiyle sosyal medyadan hakemin kararlarına dair tepki verdi.

GÖZTEPE'DEN GALATASARAY'A AĞIR TAŞ

'in pozisyonlarını bir video ile öne çıkaran Göztepe, 'HER SENE AYNI FİLM' vurgusunda bulundu.

https://x.com/Goztepe/status/1982476627516035235

GÖZTEPE İÇİN KRİTİK KARAR

Sarı kırmızılılar, 10 kişi kaldıktan sonra oyundan düşmüş ve 1-1'lik skoru koruyamamıştı.

Göztepe'den Galatasaray sitemi: Sosyal medyadan büyük tepki!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN GOLLERİNİ KİMLER ATTI?
Süper Lig devi; Osimhen, Sara ve Icardi'nin golleri ile 3-1 galip gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Göztepe'yi de devirdi: Lider kayıpsız devam etti!
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#göztepe
#süper lig
#kırmızı kart
#victor osimhen
#Hakem Kararı
#Spor
