Göztepe'den Galatasaray sitemi: Sosyal medyadan büyük tepki!

Galatasaray, Göztepe'nin 42. dakikada kırmızı kartla 10 kişi kaldığı maçtan zaferle ayrıldı. İzmir temsilcisi, müsabakanın sona ermesiyle sosyal medyadan hakemin kararlarına dair tepki verdi.

GÖZTEPE'DEN GALATASARAY'A AĞIR TAŞ

Victor Osimhen'in pozisyonlarını bir video ile öne çıkaran Göztepe, 'HER SENE AYNI FİLM' vurgusunda bulundu.

GÖZTEPE İÇİN KRİTİK KARAR

Sarı kırmızılılar, 10 kişi kaldıktan sonra oyundan düşmüş ve 1-1'lik skoru koruyamamıştı.