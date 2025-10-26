Göztepe'den Galatasaray sitemi: Sosyal medyadan büyük tepki!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray, Göztepe'nin 42. dakikada kırmızı kartla 10 kişi kaldığı maçtan zaferle ayrıldı. İzmir temsilcisi, müsabakanın sona ermesiyle sosyal medyadan hakemin kararlarına dair tepki verdi.
Victor Osimhen'in pozisyonlarını bir video ile öne çıkaran Göztepe, 'HER SENE AYNI FİLM' vurgusunda bulundu.
https://x.com/Goztepe/status/1982476627516035235
Sarı kırmızılılar, 10 kişi kaldıktan sonra oyundan düşmüş ve 1-1'lik skoru koruyamamıştı.