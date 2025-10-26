Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray - Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray - Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
26.10.2025
26.10.2025
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 10. hafta maçında Göztepe'yi ağırlıyor. Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı mücadele, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Lemina, Sara, Yunus, Osimhen, Icardi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1982190532433436920

Göztepe: Lis, Arda Okan, Furkan, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Rhaldney, Efkan, Juan, Janderson.

https://x.com/Goztepe/status/1982190446030766196

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG KARNELERİ

Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada; 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde bulunuyor. Diğer tarafta ise Göztepe; 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 16 puan toplamıştı.

Galatasaray - Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK VAR

Galatasaray'da Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle yarın forma giyemeyecek. Ayrıca babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynayamayacak.

Galatasaray - Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY SAHASINDA KAYBETMİYOR!

Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. RAMS Park'taki son yenilgisini; geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı kırmızılılar, sonrasında ise hiç kaybetmedi.

Galatasaray - Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY LİGDE EN ÇOK GOL ATAN TAKIM!

Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıktı. Aslan, geride kalan 9 haftada 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray - Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMI MÜCADELE EDECEK

Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor. Esasen ise geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak ayrıca dikkat çekiyor.

Galatasaray - Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SIRADAKİ MAÇI KİMİNLE?
Bodo/Glimt'i 3-1 ile geçen temsilcimiz, Hollanda'da Ajax'a konuk olacak.
