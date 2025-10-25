Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!

Fenerbahçe'nin orta saha için transfer süreci netleşti. Fenerbahçe yönetimi, Arsenal'in de transfer listesinde olan Quinten Timber'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!
Burak Ayaydın
25.10.2025
25.10.2025
Fenerbahçe'de yeni transfer hedefi olarak Feyenoordlu Quinten Timber ismi ön plana çıktı. Esasen ise Fenerbahçe'nin transfer planlamalarını yürüten Devin Özek'in, yakın zamanda Quinten Timber için transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE ORTA SAHA TRANSFERİ: QUINTEN TIMBER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR!

Fenerbahçe yönetiminde ara transfer döneminin hamleleri netleşmeye başladı. Öncelikle yeni golcü olarak Artem Dovbyk'te karar kılan yöneticiler, orta saha için ise Quinten Timber'da hemfikir oldu. Son olarak da Süper Lig devinin, Devin Özek aracılığıyla yakın zamanda resmi temaslarda bulunacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!

FENERBAHÇE'NİN QUINTEN TIMBER TRANSFERİ VE YÜKSEK BONSERVİS KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer hamlesi Quinten Timber'ın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilirken; ayrıca Arsenal'in de devrede olmasının, bonservis konusunda sıkıntılı bir pazarlık sürecini başlatması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!

FENERBAHÇE'NİN ORTA SAHADAKİ YENİ ADAYI VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Quinten Timber, Feyenoord ile toplamda 111 maça çıkmış ve 19 gol ile 14 asistlik katkı sağlamıştı. İlave olarak da sözleşmesinin son aylarında olan 24 yaşındaki orta sahanın, birkaç hafta içinde kırmızı beyazlılar ile yeniden anlaşması ve Hollanda'dan yüksek bonservisle ayrılması isteniyordu.

Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!

