Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!

Fenerbahçe'de yeni transfer hedefi olarak Feyenoordlu Quinten Timber ismi ön plana çıktı. Esasen ise Fenerbahçe'nin transfer planlamalarını yürüten Devin Özek'in, yakın zamanda Quinten Timber için transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE ORTA SAHA TRANSFERİ: QUINTEN TIMBER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR!

Fenerbahçe yönetiminde ara transfer döneminin hamleleri netleşmeye başladı. Öncelikle yeni golcü olarak Artem Dovbyk'te karar kılan yöneticiler, orta saha için ise Quinten Timber'da hemfikir oldu. Son olarak da Süper Lig devinin, Devin Özek aracılığıyla yakın zamanda resmi temaslarda bulunacağı düşünülüyor.

FENERBAHÇE'NİN QUINTEN TIMBER TRANSFERİ VE YÜKSEK BONSERVİS KRİTİĞİ

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer hamlesi Quinten Timber'ın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilirken; ayrıca Arsenal'in de devrede olmasının, bonservis konusunda sıkıntılı bir pazarlık sürecini başlatması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN ORTA SAHADAKİ YENİ ADAYI VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Quinten Timber, Feyenoord ile toplamda 111 maça çıkmış ve 19 gol ile 14 asistlik katkı sağlamıştı. İlave olarak da sözleşmesinin son aylarında olan 24 yaşındaki orta sahanın, birkaç hafta içinde kırmızı beyazlılar ile yeniden anlaşması ve Hollanda'dan yüksek bonservisle ayrılması isteniyordu.