Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı çok net: Milli yıldız Kylian Mbappe'yi de geride bıraktı!

Arda Güler için Real Madrid'de bambaşka bir dönem yaşanıyor. Carlo Ancelotti sonrasında Real Madrid'in başına gelen Xabi Alonso, Arda Güler tercihini çok net şekilde sahaya yansıttı ve Kylian Mbappe'den bile daha çok şans verdi.

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı çok net: Milli yıldız Kylian Mbappe'yi de geride bıraktı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 00:49

Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki ivmelenme olumlu şekilde devam ederken, ortaya da ilginç bir istatistik çıktı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Carlo Ancelotti sonrasında Arda Güler tercihini bambaşka bir konuma çekti ve Kylian Mbappe'yi dahi tezat bir süreçte tuttu.

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı çok net: Milli yıldız Kylian Mbappe'yi de geride bıraktı!

ARDA GÜLER REAL MADRID'DE BAŞROLDE

Fenerbahçe sonrasında Real Madrid kariyeri inişli çıkışlı geçen ve Carlo Ancelotti tarafından da ikinci planda tutulan Arda Güler, Xabi Alonso döneminde ise büyük bir değişim yaşadı! Esasen ise Real Madrid'in başına geçtiği gibi Arda Güler'e inancını gösteren ve milli yıldıza şans veren Xabi Alonso, an itibarıyla Kylian Mbappe'nin de geride kalmasına sebep oldu. Zira Arda Güler; bu sezonun ilk diliminde 1240 dakika sahada olurken, takımın en önemli ismi olarak görülen Kylian Mbappe ise 1186 dakika forma giydi.

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı çok net: Milli yıldız Kylian Mbappe'yi de geride bıraktı!

ARDA GÜLER REAL MADRID'DE OYUNU YÖNETİYOR

20 yaşındaki yetenekli orta saha, şu an için Real Madrid'in oyun kurulumunda başrolde yer alıyor ve takımın ataklarının nasıl şekilleneceğine karar veriyor. İlave olarak da milli yıldız; sahadaki süre olarak geçen yıla oranla büyük ilerleme kaydederken, dün oynanan Real Madrid-Juventus maçında da ayrıca çok etkili olmuş ve Şampiyonlar Ligi'ndeki dev karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı çok net: Milli yıldız Kylian Mbappe'yi de geride bıraktı!

XABI ALONSO SONRASINDA ARDA GÜLER VE BAZI SÜRE DEĞİŞİMLERİ

Geçen sezon Brahim Diaz gibi isimlerden dahi daha az süre bulan Arda Güler, şu an için ise başta Brahim Diaz olmak üzere pek çok yıldızdan çok daha fazla forma giydi! Halihazırda Vinicius Junior ve Federico Valverde gibi deneyimli isimlerin sahadaki zamanlamasına da yaklaşan Arda Güler'in, büyük bir kriz yaşanmaması durumunda Jude Bellingham ile birlikte düzenli olarak şans bulması bekleniyor.

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı çok net: Milli yıldız Kylian Mbappe'yi de geride bıraktı!

ARDA GÜLER VE REAL MADRID İLE BU SEZON PERFORMANSI

Xabi Alonso'nun orta sahanın merkezinde konumlandırdığı Arda Güler, bu sezon Real Madrid ile 18 maça çıktı ve 4 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

XABI ALONSO'NUN GELİŞİNDEN KÖTÜ ETKİLENEN FUTBOLCU VAR MI?
Bir diğer genç yetenek Endrick, Xabi Alonso'nun gelmesinin ardından hiç forma süresi bulamamıştı.
