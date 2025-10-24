Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Real Madrid'e bir Türk daha: İtalyan menajer transferi açıkladı!

Real Madrid'in Arda Güler sonrasındaki yeni hedefi Kenan Yıldız oldu. İtalyan menajer Giovanni Branchini, Real Madrid'in Kenan Yıldız için transfer kararı aldığını duyurdu.

Real Madrid'e bir Türk daha: İtalyan menajer transferi açıkladı!
Burak Ayaydın
24.10.2025
24.10.2025
'den flaş bir transfer hamlesi geldi. An itibarıyla İspanyol devi, 'den sonra 'ı da kadroya katmaya karar verdi.

Real Madrid'e bir Türk daha: İtalyan menajer transferi açıkladı!

KENAN YILDIZ TRANSFERİ İÇİN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Menajer Giovanni Branchini, Tuttomercatoweb'e verdiği röportajda 'nun Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirtti! Ayrıca bu doğrultuda Real Madrid'in Kenan Yıldız'ı transfer etmek için hızlıca harekete geçeceğini de anlatan Giovanni, Alonso'nun bu transfer için kritik bir takas sürecine olumlu yaklaştığını da öne sürdü.

Real Madrid'e bir Türk daha: İtalyan menajer transferi açıkladı!

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS PERFORMANSI

'ta takım kaptanlığına getirilen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, siyah beyazlı formayla bu sezon 14 maça çıktı ve 5 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağladı.

KENAN YILDIZ İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?
Juventus'un, 80 milyon Euro üzerinde bir beklentisi olduğu iddia ediliyordu.
ETİKETLER
#Futbol
#real madrid
#kenan yıldız
#juventus
#arda güler
#xabi alonso
#Spor
