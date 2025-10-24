Real Madrid'e bir Türk daha: İtalyan menajer transferi açıkladı!

Real Madrid'den flaş bir transfer hamlesi geldi. An itibarıyla İspanyol devi, Arda Güler'den sonra Kenan Yıldız'ı da kadroya katmaya karar verdi.

KENAN YILDIZ TRANSFERİ İÇİN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Menajer Giovanni Branchini, Tuttomercatoweb'e verdiği röportajda Xabi Alonso'nun Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmeyi çok istediğini belirtti! Ayrıca bu doğrultuda Real Madrid'in Kenan Yıldız'ı transfer etmek için hızlıca harekete geçeceğini de anlatan Giovanni, Alonso'nun bu transfer için kritik bir takas sürecine olumlu yaklaştığını da öne sürdü.

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'ta takım kaptanlığına getirilen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, siyah beyazlı formayla bu sezon 14 maça çıktı ve 5 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağladı.